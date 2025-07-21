Гряде нова ера гаджетів: у Китаї готують тонкий смартфон із надвитривалою батареєю

У Китаї розробляють смартфон середнього класу з акумулятором ємністю 10 000 мА-год і товщиною, здатною змагатися з Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Його планують протестувати на початку 2026 року. Про це пише видання PhoneArena, посилаючись на витік інформації в китайській соціальній мережі Weibo.

Передбачається, телефон з невідомою поки що моделлю є результатом нових стратегій, покликаних подолати обмеження кремнієвих акумуляторів, які прийшли на заміну літій-іонним. У той час як акумулятори ємністю 7500 мА-год стають дедалі поширенішими, виробники телефонів хочуть побачити, наскільки далеко просунуться нові технології.

Нещодавно дебютував Honor Power з великою батареєю на 8000 мАг, і компанія вже випустила новий телефон з ємністю батареї 8300 мАг. Apple і Samsung поки зберігають вірність літій-іонним батареям, вони вже сильно відстали з точки зору чисел і навряд чи зроблять телефони з конкурентною ємністю найближчим часом.

Однак робота акумуляторів залежить не лише від ємності, на яку всі звертають увагу насамперед. Кремнієва батарея на 10 000 мАг з товщиною 8,5 мм виглядає привабливо, проте вона не прослужить так само довго, як iPhone 16, Google Pixel 9 або Samsung Galaxy S25 на літій-іонній. Після кількох тисяч циклів заряджання літій-іонні конструкції деградують набагато менше, ніж їхні кремнієві аналоги.

Цей підхід також доповнює набагато триваліший цикл підтримки програмного забезпечення Samsung, тоді як більшість китайських виробників телефонів розраховують, що люди будуть частіше купувати нові моделі. Можливо, Honor йде всупереч цій стратегії, оскільки нещодавно випущений складаний телефон Magic V5 отримав семирічну підтримку.

У липні експерти провели випробування і визначили смартфони з найкращим часом роботи від батареї. Рейтинг очолив OnePlus 13 із кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг.

Раніше писали, що до кінця 2025 року буде більше смартфонів з ємністю 7000 мАг завдяки кремнієво-вуглецевій технології. Наприклад, майбутній Honor X70 отримає ємність 8300 мАг за товщини корпусу всього 7,7-7,9 мм.