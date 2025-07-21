Функции Android, о которых даже не знали опытные пользователи: они "оживят" ваш смартфон

Такие полезные функции, как режим разделения экрана или Quick Share, хорошо известны пользователям смартфонов на базе Android. Но есть и менее популярные опции, спрятанные в настройках, хотя если вы их найдете, то уже вряд ли забудете.

Related video

О многих действительно ценных функциях говорят не так часто, как следовало бы, потому что про них просто не знают, пишет androidauthority.com. Эксперты издания составили топ-5 таких недооцененных функций.

Закрепление приложения

Знакомая ситуация – вы хотите показать знакомому альбом с фотографиями или новое интересное приложение, но отдавать свой телефон в чужие руки не очень хочется. Тут-то и пригодится функция «Закрепление приложений».

Она действительно «прикрепляет» приложение к экрану, и стороннему наблюдателю нельзя просто его закрыть или открыть новое. Телефон потребует отпечаток пальца или PIN-код, то есть разблокировать его может только сам хозяин.

Чтобы включить закрепление приложений, перейдите в раздел «Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Дополнительные функции безопасности и конфиденциальности» > «Закрепление приложений».

Чтобы закрепить приложение, откройте экран многозадачности, нажмите на значок нужного приложения в верхней части его предварительного просмотра, а затем выберите опцию «Закрепить».

Передача Wi-Fi

Часто гости, пришедшие вас навестить, спрашивают, какой у вас пароль от Wi-Fi. Вряд ли вы помните его наизусть, и тут можно использовать функцию передачи QR-кода.

Зайдите в «Настройки» > «Сеть и интернет» > «Интернет» и нажмите на свою сеть Wi-Fi. После этого выберите опцию «Поделиться», и получите QR-код, который ваш гость может отсканировать и таким образом подключиться к Wi-Fi.

История уведомлений

Каждый день вы получаете множество уведомлений, и разобраться, какое из них важное, а какое можно игнорировать, бывает затруднительно.

С решением этой проблемы поможет история уведомлений. Чтобы открыть ее, потяните вниз панель уведомлений и нажмите на текст «Нет уведомлений» (или иногда на маленькую кнопку «История»). Если история не отображается, сначала нужно включить ее с помощью переключателя в верхней части экрана.

Сканер документов

Если вам нужно отсканировать документ, положите его на стол, откройте приложение «Камера» и подождите, когда появится опция «Сканировать документ». Затем инструмент автоматически определяет края документа, делает снимок и преобразует его в PDF-файл, который затем загружается на Google Диск.

Правда, эта функция может быть доступна не на всех телефонах или работать несколько иначе. Например, телефоны Pixel хорошо интегрированы с Google Диском, а смартфоны Samsung, хоть и поддерживают эту функцию, загружают документы в Samsung Notes.

Умное выделение текста

Все знают, как выделять текст на Android-смартфоне. Просто нажмите и удерживайте палец, а затем проведите им по нужному фрагменту. В основном этот прием применяется только для копирования, но интеллектуальное выделение текста в Android может гораздо больше.

Например, вы видите номер телефона на сайте, выбираете его, и сразу появляется возможность позвонить по нему. Поэтому не нужно открывать приложение «Телефон» и вводить номер вручную. То же самое касается и адресов: просто выбираете адрес, и сразу появляется возможность посмотреть его на Google Картах.

Также стало известно, какие простые приемы помогут "опознать" знакомую песню. Интересно, что для этого даже необязательно использовать привычное приложение Shazam.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений.