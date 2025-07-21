Функції Android, про які навіть не знали досвідчені користувачі: вони "оживлять" ваш смартфон

Такі корисні функції, як режим поділу екрана або Quick Share, добре відомі користувачам смартфонів на базі Android. Але є і менш популярні опції, заховані в налаштуваннях, хоча якщо ви їх знайдете, то вже навряд чи забудете.

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Про багато справді цінних функцій говорять не так часто, як слід було б, тому що про них просто не знають, пише androidauthority.com. Експерти видання склали топ-5 таких недооцінених функцій.

Закріплення додатка

Знайома ситуація — ви хочете показати знайомому альбом з фотографіями або новий цікавий застосунок, але віддавати свій телефон у чужі руки не дуже хочеться. Тут-то і стане в пригоді функція "Закріплення додатків".

Вона справді "прикріплює" додаток до екрана, і сторонньому спостерігачеві не можна просто його закрити або відкрити новий. Телефон вимагатиме відбиток пальця або PIN-код, тобто розблокувати його може тільки сам господар.

Щоб увімкнути закріплення додатків, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Безпека та конфіденційність" > "Додаткові функції безпеки та конфіденційності" > "Закріплення додатків".

Щоб закріпити додаток, відкрийте екран багатозадачності, натисніть на значок потрібного додатка у верхній частині його попереднього перегляду, а потім виберіть опцію "Закріпити".

Передача Wi-Fi

Часто гості, які прийшли вас відвідати, запитують, який у вас пароль від Wi-Fi. Навряд чи ви пам'ятаєте його напам'ять, і тут можна використовувати функцію передачі QR-коду.

Зайдіть у "Налаштування" > "Мережа та інтернет" > "Інтернет" і натисніть на свою мережу Wi-Fi. Після цього виберіть опцію "Поділитися", і отримаєте QR-код, який ваш гість може відсканувати і таким чином підключитися до Wi-Fi.

Історія повідомлень

Щодня ви отримуєте безліч повідомлень, і розібратися, яке з них важливе, а яке можна ігнорувати, буває важко.

З вирішенням цієї проблеми допоможе історія повідомлень. Щоб відкрити її, потягніть вниз панель сповіщень і натисніть на текст "Немає сповіщень" (або іноді на маленьку кнопку "Історія"). Якщо історія не відображається, спочатку потрібно ввімкнути її за допомогою перемикача у верхній частині екрана.

Сканер документів

Якщо вам потрібно відсканувати документ, покладіть його на стіл, відкрийте застосунок "Камера" і почекайте, коли з'явиться опція "Сканувати документ". Потім інструмент автоматично визначає краї документа, робить знімок і перетворює його на PDF-файл, який потім завантажується на Google Диск.

Щоправда, ця функція може бути доступною не на всіх телефонах або працювати дещо інакше. Наприклад, телефони Pixel добре інтегровані з Google Диском, а смартфони Samsung, хоч і підтримують цю функцію, завантажують документи в Samsung Notes.

Розумне виділення тексту

Усі знають, як виділяти текст на Android-смартфоні. Просто натисніть і утримуйте палець, а потім проведіть ним по потрібному фрагменту. Здебільшого цей прийом застосовується тільки для копіювання, але інтелектуальне виділення тексту в Android може набагато більше.

Наприклад, ви бачите номер телефону на сайті, обираєте його, і одразу з'являється можливість зателефонувати за ним. Тому не потрібно відкривати застосунок "Телефон" і вводити номер вручну. Те саме стосується й адрес: просто обираєте адресу, і одразу з'являється можливість подивитися її на Google Картах.

Також стало відомо, які прості прийоми допоможуть "впізнати" знайому пісню. Цікаво, що для цього навіть необов'язково використовувати звичний додаток Shazam.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень.