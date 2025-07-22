Сможет запускать ракеты: в сети показали 54-метровый морской дрон USX-1 Defiant (видео)

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) испытывает новый морской беспилотник под названием USX-1 Defiant, разработанный в рамках программы NOMARS (No Manning Required Ship).

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Беспилотное надводное судно Defiant длиной 54 метра и водоизмещением 240 метрических тонн рассчитано на работу в море до года без вмешательства человека. Кадры с испытаний дрона появились на YouTube-канале DARPA.

Морской дрон USX-1 Defiant

"Исключив присутствие человека из всех соображений при проектировании корабля, программа намерена продемонстрировать значительные преимущества, среди которых: размер, стоимость, надежность на море, большая гидродинамическая эффективность, живучесть в морском состоянии и устойчивость к действиям противника за счет малозаметности и устойчивости к вмешательству", — говорится на сайте DARPA.

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В Defence Express обратили внимание на то, что кроме самой мачты с антеннами, ходовыми огнями, камерами и РЛС на палубе нет ничего другого. Эксперты отметили, что палуба пуста не просто так, ведь речь идет о многофункциональном морском дроне, который сможет перевозить как грузы, так и оружие.

К примеру, на концептуальной модели USX-1 Defiant был изображен со стандартным морским контейнером. Один беспилотник может выдержать минимум два таких контейнера.

Беспилотник USX-1 Defiant Фото: DARPA

В издании также отмечают, что для уничтожения воздушных целей предлагалось использовать пусковую установку Adaptable Deck Launching System на 4 ракеты RIM-162 ESSM. Дрон, вероятно, может нести до четырех таких систем.

Напомним, компания "НовіТехНет" разработала для Сил обороны Украины многофункциональный надводный беспилотный аппарат "Урсула".

В свою очередь британская компания Zero USV представила новую версию своего беспилотного надводного судна Oceanus12 с увеличенной дальностью плавания.