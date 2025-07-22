Зможе запускати ракети: в мережі показали 54-метровий морський дрон USX-1 Defiant (відео)

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) випробовує новий морський безпілотник під назвою USX-1 Defiant, розроблений у межах програми NOMARS (No Manning Required Ship).

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Безпілотне надводне судно Defiant довжиною 54 метри та водотоннажністю 240 метричних тонн розраховане на роботу в морі до року без втручання людини. Кадри з випробувань дрона з’явились на YouTube-каналі DARPA.

Морський дрон USX-1 Defiant

"Виключивши присутність людини з усіх міркувань при проєктуванні корабля, програма має намір продемонструвати значні переваги, серед яких: розмір, вартість, надійність на морі, більша гідродинамічна ефективність, живучість у морському стані і стійкість до дій супротивника за рахунок малопомітності і стійкості до втручання", — йдеться на сайті DARPA.

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В Defence Express звернули увагу на те, що окрім самої щогли з антенами, ходовими вогнями, камерами та РЛС на палубі немає нічого іншого. Експерти зазначили, що палуба порожня не просто так, адже йдеться про багатофункціональний морський дрон, який зможе перевозити як вантажі, так і зброю.

До прикладу, на концептуальній моделі USX-1 Defiant було зображено зі стандартним морським контейнером. Один безпілотник може витримати мінімум два таких контейнери.

Безпілотник USX-1 Defiant Фото: DARPA

У виданні також зазначають, що для знищення повітряних цілей пропонувалось використати пускову установку Adaptable Deck Launching System на 4 ракети RIM-162 ESSM. Дрон, ймовірно, може нести до чотирьох таких систем.

Нагадаємо, компанія "НовіТехНет" розробила для Сил оборони України багатофункціональний надводний безпілотний апарат "Урсула".

Своєю чергою британська компанія Zero USV представила нову версію свого безпілотного надводного судна Oceanus12 зі збільшеною дальністю плавання.