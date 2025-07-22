Как уберечь электронные документы от хакеров: несколько дельных советов

Лето – сезон путешествий, поэтому паспорта, посадочные талоны и прочие проездные документы задействованы чаще, чем обычно. Но возрастает и их уязвимость, предупреждают эксперты.

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Если эти документы сканируются или хранятся в облаке, они в такой же зоне риска, как и другие файлы, пишет zdnet.com. Злоумышленники могут получить доступ к вашим документам и использовать их в преступных целых – например, продать в даркнете. Издание называет основные способы нелегального получения информации.

Взломанные сайты

Авиакомпании и туристические агентства часто сканируют ваши паспорта и другие документы, чтобы сохранить их в электронном виде. Злоумышленник, взломавший уязвимый сервер или веб-сайт, может легко получить доступ к таким документам.

Фейковые регистраторы

Киберпреступники могут создавать поддельные туристические сайты, выглядящие как страницы регистрации на настоящие авиарейсы. Используя фишинговые приемы, мошенники могут обманом заставить вас предоставить личную информацию и загрузить проездные документы.

Незащищённое «облако»

Хранить документы в облачном хранилище, конечно, удобно, но небезопасно. Если доступ не защищён или права доступа к файлам слишком свободны, эти документы легко доступны. Есть прием, называемый Google-доркингом, при котором злоумышленники используют расширенные поисковые запросы для отслеживания уязвимых файлов.

Обычная кража

Человек может потерять паспорт или выбросить неиспользованный посадочный талон. Если документы находит злоумышленник, то их появление в даркнете – просто вопрос времени.

Вообще, проездные документы пользуются большим спросом у киберпреступников. Они хорошо продаются, достаточно просты в использовании и не требуют особой проверки. А главное – они содержат персональные данные.

По данным киберспециалистов, отсканированные изображения паспортов обычно продаются по цене от 10 до 200 долларов, в зависимости от качества. Сканированные удостоверения личности стоят около 15 долларов. Настоящие паспорта, а также водительские права, удостоверения личности и разрешения продаются в диапазоне от 20 до 1800 долларов (паспорта граждан ЕС – самые дорогие).

Даже бронирования, сделанные через такие сайты, как Booking.com, пользуются популярностью. Здесь мошенники перепродают заранее забронированные туры со скидкой 40–50% от первоначальной цены — обычно получая около 250 долларов за каждое предложение.

Чтобы защитить свои документы:

Для хранения онлайн используйте зашифрованное хранилище и обязательно отключите все возможности общего доступа к файлам, чтобы они оставались конфиденциальными.

Остерегайтесь фишинга: внимательно проверяйте все электронные письма или веб-страницы, связанные с путешествиями, где запрашиваются ваши персональные данные. Используйте программу проверки ссылок, чтобы определить, является ли ссылка легитимной или вредоносной.

Защитите свои устройства: используйте надежное ПО и регулярно обновляйте операционную систему.

Используйте VPN в общедоступных сетях Wi-Fi.

Контролируйте свои счета: периодически проверяйте счета лояльности и финансовую отчетность на предмет подозрительной активности. Если вы заметили что-то неладное, свяжитесь с провайдером и заблокируйте счет.

В случае утери или кражи документов – тут же сообщите об этом в соответствующие инстанции, чтобы не позволить злоумышленнику воспользоваться ситуацией.

Также стало известно, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Ранее Фокус писал, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Тут важно помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.