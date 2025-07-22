Як уберегти електронні документи від хакерів: кілька слушних порад

Літо — сезон подорожей, тому паспорти, посадкові талони та інші проїзні документи задіяні частіше, ніж зазвичай. Але зростає і їхня вразливість, попереджають експерти.

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Якщо ці документи скануються або зберігаються в хмарі, вони в такій самій зоні ризику, як і інші файли, пише zdnet.com. Зловмисники можуть отримати доступ до ваших документів і використовувати їх у злочинних цілях — наприклад, продати в даркнеті. Видання називає основні способи нелегального отримання інформації.

Зламані сайти

Авіакомпанії та туристичні агентства часто сканують ваші паспорти та інші документи, щоб зберегти їх в електронному вигляді. Зловмисник, який зламав уразливий сервер або веб-сайт, може легко отримати доступ до таких документів.

Фейкові реєстратори

Кіберзлочинці можуть створювати підроблені туристичні сайти, що виглядають як сторінки реєстрації на справжні авіарейси. Використовуючи фішингові прийоми, шахраї можуть обманом змусити вас надати особисту інформацію та завантажити проїзні документи.

Незахищена "хмара"

Зберігати документи в хмарному сховищі, звісно, зручно, але небезпечно. Якщо доступ не захищений або права доступу до файлів занадто вільні, ці документи легко доступні. Є прийом, званий Google-доркінгом, за якого зловмисники використовують розширені пошукові запити для відстеження вразливих файлів.

Звичайна крадіжка

Людина може загубити паспорт або викинути невикористаний посадковий талон. Якщо документи знаходить зловмисник, то їхня поява в даркнеті — просто питання часу.

Взагалі, проїзні документи мають великий попит у кіберзлочинців. Вони добре продаються, досить прості у використанні та не потребують особливої перевірки. А головне — вони містять персональні дані.

За даними кіберфахівців, відскановані зображення паспортів зазвичай продаються за ціною від 10 до 200 доларів, залежно від якості. Скановані посвідчення особи коштують близько 15 доларів. Справжні паспорти, а також водійські права, посвідчення особи та дозволи продаються в діапазоні від 20 до 1800 доларів (паспорти громадян ЄС — найдорожчі).

Навіть бронювання, зроблені через такі сайти, як Booking.com, користуються популярністю. Тут шахраї перепродують заздалегідь заброньовані тури зі знижкою 40-50% від початкової ціни — зазвичай отримуючи близько 250 доларів за кожну пропозицію.

Щоб захистити свої документи:

Для зберігання онлайн використовуйте зашифроване сховище та обов'язково вимкніть усі можливості загального доступу до файлів, щоб вони залишалися конфіденційними.

Остерігайтеся фішингу: уважно перевіряйте всі електронні листи або веб-сторінки, пов'язані з подорожами, де запитуються ваші персональні дані. Використовуйте програму перевірки посилань, щоб визначити, чи є посилання легітимним або шкідливим.

Захистіть свої пристрої: використовуйте надійне ПЗ і регулярно оновлюйте операційну систему.

Використовуйте VPN у загальнодоступних мережах Wi-Fi.

Контролюйте свої рахунки: періодично перевіряйте рахунки лояльності та фінансову звітність на предмет підозрілої активності. Якщо ви помітили щось недобре, зв'яжіться з провайдером і заблокуйте рахунок.

У разі втрати або крадіжки документів — одразу ж повідомте про це у відповідні інстанції, щоб не дозволити зловмиснику скористатися ситуацією.

Також стало відомо, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди подорожують і користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Раніше Фокус писав, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Тут важливо пам'ятати, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші надійні компанії.