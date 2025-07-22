Три в одном: новая технология позволит смартфону менять размер экрана и батареи (видео)

Дизайнер разработал концепцию модульного смартфона H-One, который позволит менять размер экрана и емкость аккумулятора под нужды пользователя.

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Предполагается, что базовый модуль можно вставлять в разные корпуса, сохранив функциональность. Концепт представили в видеоролике на Youtube-канале Mechanical Pixel.

Дизайн предусматривает основной смартфон диагональю 3,3 дюйма, а также два дополнительных модуля. Один модуль оснащен 5,6-дюймовым экраном, а более крупный — 7,1-дюймовым, что по сути делает устройство небольшим планшетом. Маленький позволит просматривать и отвечать на сообщения, средний — пользоваться соцсетями и запускать нужные приложения, а с большим будет удобно смотреть фильмы и играть в видеоигры.

Достаточно вставить основной смартфон в специальную выемку на задней стороне модуля нужного размера. Модули расширения не могут выполнять функции смартфона самостоятельно, а служат, по сути своей, внешним монитором. После подключения основы они предоставляют значительно больше экранного пространства для выполнения конкретных задач. Основной модуль содержит вычислительный блок и камеру со вспышкой с разрешением 2400 МП (возможно, ошибка, ибо таких камер пока нет даже у самых дорогих флагманов).

Три модуля концептуального телефона H-one Фото: Скриншот

Каждый из трех элементов системы оснащен собственной аккумуляторной системой. Самый маленький имеет емкость 1800 мАч, средний — 2200 мАч, большой — 4000 мАч. Таким образом суммарная емкость может достичь 5800 мАч.

Дизайнер предполагает, что в 3,3-дюймовый базовый модуль будет работать под управлением производительного процессора Snapdragon 8 Elite, а также иметь 12 ГБ оперативной и 512 встроенной памяти. Модульная конструкция якобы позволит сохранить небольшую толщину. Пока неясно, можно ли физически уместить все элементы в столь тонком корпусе, учитывая наличие собственного аккумулятора.

Как отмечает портал Yanko Design, эпоха по-настоящему маленьких телефонов практически прошла, и на их место приходят так называемые "фаблеты", которые еще несколько лет назад высмеивали за ненадежную конструкцию. Складные устройства, Такие Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr, предлагают своего рода компромисс, обеспечивая компактность в сложенном виде, хотя они все равно остаются громоздкими при полноценном использовании.

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