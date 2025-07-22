Три в одному: нова технологія дасть змогу смартфону змінювати розмір екрана та батареї (відео)

Дизайнер розробив концепцію модульного смартфона H-One, який дасть змогу змінювати розмір екрана і ємність акумулятора під потреби користувача.

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Передбачається, що базовий модуль можна вставляти в різні корпуси, зберігши функціональність. Концепт представили у відеоролику на Youtube-каналі Mechanical Pixel.

Дизайн передбачає основний смартфон діагоналлю 3,3 дюйма, а також два додаткові модулі. Один модуль оснащений 5,6-дюймовим екраном, а більший — 7,1-дюймовим, що по суті робить пристрій невеликим планшетом. Маленький дасть змогу переглядати і відповідати на повідомлення, середній — користуватися соцмережами і запускати потрібні додатки, а з великим буде зручно дивитися фільми і грати у відеоігри.

Досить вставити основний смартфон у спеціальну виїмку на задній стороні модуля потрібного розміру. Модулі розширення не можуть виконувати функції смартфона самостійно, а служать, по суті своїй, зовнішнім монітором. Після підключення основи вони надають значно більше екранного простору для виконання конкретних завдань. Основний модуль містить обчислювальний блок і камеру зі спалахом з роздільною здатністю 2400 МП (можливо, помилка, бо таких камер поки що немає навіть у найдорожчих флагманів).

Три модулі концептуального телефону H-one Фото: Скриншот

Кожен із трьох елементів системи оснащений власною акумуляторною системою. Найменший має ємність 1800 мАг, середній — 2200 мАг, великий — 4000 мАг. Таким чином сумарна ємність може досягти 5800 мАг.

Дизайнер припускає, що 3,3-дюймовий базовий модуль працюватиме під управлінням продуктивного процесора Snapdragon 8 Elite, а також матиме 12 ГБ оперативної та 512 вбудованої пам'яті. Модульна конструкція нібито дасть змогу зберегти невелику товщину. Поки незрозуміло, чи можна фізично вмістити всі елементи в такому тонкому корпусі, враховуючи наявність власного акумулятора.

Як зазначає портал Yanko Design, епоха по-справжньому маленьких телефонів практично минула, і на їхнє місце приходять так звані "фаблети", які ще кілька років тому висміювали за ненадійну конструкцію. Складні пристрої, такі як Samsung Galaxy Z Flip і Motorola Razr, пропонують свого роду компроміс, забезпечуючи компактність у складеному вигляді, хоча вони все одно залишаються громіздкими при повноцінному використанні.

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