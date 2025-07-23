"Убийца флагманов" на подходе: чего ждут эксперты от нового смартфона OnePlus

Китайский бренд OnePlus готовит к выходу новую линейку смартфонов и уже интригует пользователей. Для начала решили поменять сам график презентаций.

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Премьера OnePlus 15 запланирована на октябрь, но, похоже, что в этом году компания отойдет от собственных правил, пишет phonearena.com. Одновременно с моделью OnePlus Ace 6 может быть представлен еще один смартфон премиум-класса.

OnePlus уже удостоился неофициального титула «убийца флагманов» из-за своих телефонов, которые удивляют то мощной батареей, то топовым чипсетом. Как отмечает издание, обычно премьеры проходили по другому графику: например, в прошлом году модель OnePlus 13 была представлена в октябре, а модель Ace 5 – только в декабре.

Про телефон OnePlus 15 уже известно, что он получит 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K. Это, правда, меньше, чем у прошлогодней модели (6,82-дюймовый экран с разрешением 2K), но зато поменяется камера. OnePlus планирует закончить сотрудничество со шведским брендом Hasselblad и взяться за разработку собственной платформы для камер.

Еще новый телефон будет оснащен аккумулятором емкостью более 7000 мА·ч и поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 Вт. Он будет работать на еще не анонсированном чипсете Snapdragon 8 Elite 2 с модельным номером SM8850. К слову, премьера самого 8 Elite 2 ожидается в сентябре, и таким образом OnePlus 15 может стать одним из первых смартфонов на базе этого процессора.

Что касается OnePlus Ace 6, то он будет работать на чипсете Qualcomm с модельным номером SM8845. Пока неясно, какой именно это будет чип, но, скорее всего, это Snapdragon 8s Gen5. Этот процессор может быть выпущен вместе с 8 Elite 2.

Что касается пропуска порядкового номера – 15 сразу после 13 – то это сделали неслучайно. Четверка считается в Китае несчастливым числом, поэтому ее решили обойти и после OnePlus 13 выпустить OnePlus 15.

Ранее Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала как раз модель OnePlus 13.

Также стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T по мощности батареи обогнал даже флагманские гаджеты Apple и Samsung. Этому помогла новая кремний-углеродная технология.