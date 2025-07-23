"Вбивця флагманів" на підході: чого чекають експерти від нового смартфона OnePlus
Китайський бренд OnePlus готує до виходу нову лінійку смартфонів і вже інтригує користувачів. Для початку вирішили поміняти сам графік презентацій.
Прем'єра OnePlus 15 запланована на жовтень, але, схоже, що цього року компанія відійде від власних правил, пише phonearena.com. Одночасно з моделлю OnePlus Ace 6 може бути представлений ще один смартфон преміум-класу.
OnePlus уже удостоївся неофіційного титулу "вбивця флагманів" через свої телефони, які дивують то потужною батареєю, то топовим чипсетом. Як зазначає видання, зазвичай прем'єри відбувалися за іншим графіком: наприклад, торік модель OnePlus 13 було представлено в жовтні, а модель Ace 5 — тільки в грудні.
Про телефон OnePlus 15 вже відомо, що він отримає 6,78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Це, щоправда, менше, ніж у торішньої моделі (6,82-дюймовий екран з роздільною здатністю 2K), зате зміниться камера. OnePlus планує закінчити співпрацю зі шведським брендом Hasselblad і взятися за розробку власної платформи для камер.
Ще новий телефон буде оснащений акумулятором ємністю понад 7000 мА-год і підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 100 Вт. Він працюватиме на ще не анонсованому чипсеті Snapdragon 8 Elite 2 з модельним номером SM8850. До речі, прем'єра самого 8 Elite 2 очікується у вересні, і таким чином OnePlus 15 може стати одним із перших смартфонів на базі цього процесора.
Що стосується OnePlus Ace 6, то він працюватиме на чипсеті Qualcomm з модельним номером SM8845. Поки неясно, який саме це буде чіп, але, швидше за все, це Snapdragon 8s Gen5. Цей процесор може бути випущений разом із 8 Elite 2.
Що стосується пропуску порядкового номера — 15 відразу після 13 — то це зробили невипадково. Четвірка вважається в Китаї нещасливим числом, тому її вирішили обійти і після OnePlus 13 випустити OnePlus 15.
Раніше Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила якраз модель OnePlus 13.
Також стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T за потужністю батареї обігнав навіть флагманські гаджети Apple і Samsung. Цьому допомогла нова кремній-вуглецева технологія.