Топ-5 бюджетных смартфонов, которые можно купить прямо сейчас: выбор экспертов (фото)

Сейчас многие бюджетные смартфоны практически ни в чем не уступают флагманам. У них есть и топовые чипы, и отличные камеры, и мощные батареи.

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Необязательно переплачивать, чтобы получить стильный и функциональный телефон, напоминает gizmochina.com. Эксперты издания выбрали пять самых достойных бюджетных моделей.

Vivo X200 FE

Этот смартфон отличается ярким дисплеем и мощным аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Модель Vivo X200 FE работает на Android 15

Благодаря процессору Dimensity 9300+ телефон демонстрирует отличную производительность и эффективность. Программное обеспечение на базе Android 15, причем модели обещано до четырех крупных обновлений Android iQOO 13

iQOO 13

Этот телефон может похвастаться большим экраном и классом защиты IP68/69, что обеспечивает лучшую защиту от пыли и воды.

Пользователи оценили возможности камеры iQOO 13 Фото: Gizmochina

Есть система охлаждения, аккумулятор мощностью 6000 мА·ч и камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами, включая сверхширокоугольный.

Vivo X200

Тут есть большой и яркий AMOLED-дисплей с поддержкой Ultra HDR и улучшенной степенью защиты IP (правда, без поддержки LTPO).

Главная фишка этого смартфона – система камер с тремя 50-мегапиксельными сенсорами на задней панели. Телефон работает на базе процессора Dimensity 9400.

Vivo X200 впечатляет системой камер Фото: Gizmochina

Что касается батареи, то тут одна немного слабее, чем у предыдущих моделей, – 5800 мАч.

Xiaomi 15

Эксперты хвалят большой дисплей с поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 15 славится отличной камерой Фото: Xiaomi

Телефон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite. У него есть мощная камера, включающая сверхширокоугольный объектив 50 Мп и поддерживающая запись видео 8K.

Realme GT 7 Pro

Эта модель тоже работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, а ее сильная сторона – долгое время автономной работы (все благодаря аккумулятору емкостью 6500 мАч). Правда, по мнению экспертов, телефон немного отстает в плане камеры – фронталка снимает видео в формате 1080p.

Ранее Фокус писал про бюджетные смартфоны с сильной батареей. В топ-3 попали модели Pixel, CMF и Motorola.

Также стало известно, что новый бюджетный смартфон Xiaomi поразит пользователей супермощной батареей и солидной камерой. Презентация новинки ожидается осенью этого года.