Топ-5 бюджетных смартфонов, которые можно купить прямо сейчас: выбор экспертов (фото)
Сейчас многие бюджетные смартфоны практически ни в чем не уступают флагманам. У них есть и топовые чипы, и отличные камеры, и мощные батареи.
Необязательно переплачивать, чтобы получить стильный и функциональный телефон, напоминает gizmochina.com. Эксперты издания выбрали пять самых достойных бюджетных моделей.
Vivo X200 FE
Этот смартфон отличается ярким дисплеем и мощным аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.
Благодаря процессору Dimensity 9300+ телефон демонстрирует отличную производительность и эффективность. Программное обеспечение на базе Android 15, причем модели обещано до четырех крупных обновлений Android iQOO 13
iQOO 13
Этот телефон может похвастаться большим экраном и классом защиты IP68/69, что обеспечивает лучшую защиту от пыли и воды.
Есть система охлаждения, аккумулятор мощностью 6000 мА·ч и камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами, включая сверхширокоугольный.
Vivo X200
Тут есть большой и яркий AMOLED-дисплей с поддержкой Ultra HDR и улучшенной степенью защиты IP (правда, без поддержки LTPO).
Главная фишка этого смартфона – система камер с тремя 50-мегапиксельными сенсорами на задней панели. Телефон работает на базе процессора Dimensity 9400.
Что касается батареи, то тут одна немного слабее, чем у предыдущих моделей, – 5800 мАч.
Xiaomi 15
Эксперты хвалят большой дисплей с поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass.
Телефон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite. У него есть мощная камера, включающая сверхширокоугольный объектив 50 Мп и поддерживающая запись видео 8K.
Realme GT 7 Pro
Эта модель тоже работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, а ее сильная сторона – долгое время автономной работы (все благодаря аккумулятору емкостью 6500 мАч). Правда, по мнению экспертов, телефон немного отстает в плане камеры – фронталка снимает видео в формате 1080p.
Ранее Фокус писал про бюджетные смартфоны с сильной батареей. В топ-3 попали модели Pixel, CMF и Motorola.
Также стало известно, что новый бюджетный смартфон Xiaomi поразит пользователей супермощной батареей и солидной камерой. Презентация новинки ожидается осенью этого года.