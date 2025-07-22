Новый бюджетный смартфон Xiaomi поразит пользователей: что узнали инсайдеры

Китайская компания Xiaomi уже в сентябре представит новую флагманскую серию своих смартфонов Xiaomi 16. Но на повестке дня не только флагманы – к выходу готовится и бюджетная линейка Redmi Note.

Related video

Redmi Note 15 Pro+ выведет телефоны Xiaomi на новый уровень, отмечают эксперты издания phonearena.com. Как удалось выяснить инсайдерам, эта модель смартфона будет оснащена дисплеем с разрешением 1,5K и тонкими симметричными рамками по всему периметру. Хотя точный размер не разглашается, скорее всего, это будет 6,7-дюймовая AMOLED-панель с плавной частотой обновления 120 Гц.

На задней панели Redmi Note 15 Pro+, вероятно, будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом – очень солидно для бюджетного смартфона.

Что касается аккумулятора, то новый Redmi Note 15 Pro+ может быть оснащен огромной батареей емкостью от 7000 мАч до 7999 мАч — это гораздо больше, чем 6200 мАч у телефона-предшественника. Также новый смартфон будет работать на еще не анонсированном чипе Snapdragon 7s Gen 4 – вполне логично, так как предыдущая версия Note 14 Pro+ использовала чипсет Snapdragon 7s Gen 3.

Так что эксперты уже рекомендуют Redmi Note 15 Pro+ как бюджетный телефон с мощной батареей, долгим временем автономной работы и, по всей видимости, отличными прочими характеристиками.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Еще Xiaomi выпускает лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества с немецким брендом Leica. К столетию Leica Xiaomi подготовила сюрприз – новую специальную версию своего флагманского смартфона под названием Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефоны юбилейной серии отличаются утонченным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.

Отметим, ранее стало известно, что телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.