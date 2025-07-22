Новий бюджетний смартфон Xiaomi вразить користувачів: що дізналися інсайдери

Китайська компанія Xiaomi вже у вересні представить нову флагманську серію своїх смартфонів Xiaomi 16. Але на порядку денному не тільки флагмани — до виходу готується і бюджетна лінійка Redmi Note.

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Redmi Note 15 Pro+ виведе телефони Xiaomi на новий рівень, зазначають експерти видання phonearena.com. Як вдалося з'ясувати інсайдерам, ця модель смартфона буде оснащена дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і тонкими симетричними рамками по всьому периметру. Хоча точний розмір не розголошується, найімовірніше, це буде 6,7-дюймова AMOLED-панель із плавною частотою оновлення 120 Гц.

На задній панелі Redmi Note 15 Pro+, ймовірно, буде оснащений 50-мегапіксельною основною камерою і 50-мегапіксельним телеоб'єктивом — дуже солідно для бюджетного смартфона.

Що стосується акумулятора, то новий Redmi Note 15 Pro+ може бути оснащений величезною батареєю ємністю від 7000 мАг до 7999 мАг — це набагато більше, ніж 6200 мАг у телефону-попередника. Також новий смартфон працюватиме на ще не анонсованому чипі Snapdragon 7s Gen 4 — цілком логічно, оскільки попередня версія Note 14 Pro+ використовувала чипсет Snapdragon 7s Gen 3.

Тож експерти вже рекомендують Redmi Note 15 Pro+ як бюджетний телефон із потужною батареєю, довгим часом автономної роботи і, вочевидь, чудовими іншими характеристиками.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Ще Xiaomi випускає лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці з німецьким брендом Leica. До сторіччя Leica Xiaomi підготувала сюрприз — нову спеціальну версію свого флагманського смартфона під назвою Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефони ювілейної серії вирізняються витонченим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.

Зазначимо, раніше стало відомо, що телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.