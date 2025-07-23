Топ 5 бюджетних смартфонів, які можна купити просто зараз: вибір експертів (фото)
Зараз багато бюджетних смартфонів практично ні в чому не поступаються флагманам. У них є і топові чипи, і чудові камери, і потужні батареї.
Необов'язково переплачувати, щоб отримати стильний і функціональний телефон, нагадує gizmochina.com. Експерти видання вибрали п'ять найдостойніших бюджетних моделей.
Vivo X200 FE
Цей смартфон вирізняється яскравим дисплеєм і потужним акумулятором на 6500 мАг з підтримкою зарядки потужністю 90 Вт.
Завдяки процесору Dimensity 9300+ телефон демонструє відмінну продуктивність і ефективність. Програмне забезпечення на базі Android 15, причому моделі обіцяно до чотирьох великих оновлень Android iQOO 13
iQOO 13
Цей телефон може похвалитися великим екраном і класом захисту IP68/69, що забезпечує кращий захист від пилу і води.
Є система охолодження, акумулятор потужністю 6000 мА-год і камера з трьома 50-мегапіксельними сенсорами, включно з надширококутним.
Vivo X200
Тут є великий і яскравий AMOLED-дисплей з підтримкою Ultra HDR і поліпшеним ступенем захисту IP (щоправда, без підтримки LTPO).
Головна фішка цього смартфона — система камер із трьома 50-мегапіксельними сенсорами на задній панелі. Телефон працює на базі процесора Dimensity 9400.
Що стосується батареї, то тут одна трохи слабша, ніж у попередніх моделей, — 5800 мАг.
Xiaomi 15
Експерти хвалять великий дисплей з підтримкою Dolby Vision і захисним склом Xiaomi Shield Glass.
Телефон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite. У нього є потужна камера, що включає надширококутний об'єктив 50 Мп і підтримує запис відео 8K.
Realme GT 7 Pro
Ця модель теж працює на процесорі Snapdragon 8 Elite, а її сильний бік — довгий час автономної роботи (все завдяки акумулятору ємністю 6500 мАг). Щоправда, на думку експертів, телефон трохи відстає в плані камери — фронталка знімає відео у форматі 1080p.
Раніше Фокус писав про бюджетні смартфони з сильною батареєю. У топ-3 потрапили моделі Pixel, CMF і Motorola.
Також стало відомо, що новий бюджетний смартфон Xiaomi вразить користувачів суперпотужною батареєю і солідною камерою. Презентація новинки очікується восени цього року.