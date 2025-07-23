Топ 5 бюджетних смартфонів, які можна купити просто зараз: вибір експертів (фото)

Зараз багато бюджетних смартфонів практично ні в чому не поступаються флагманам. У них є і топові чипи, і чудові камери, і потужні батареї.

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Необов'язково переплачувати, щоб отримати стильний і функціональний телефон, нагадує gizmochina.com. Експерти видання вибрали п'ять найдостойніших бюджетних моделей.

Vivo X200 FE

Цей смартфон вирізняється яскравим дисплеєм і потужним акумулятором на 6500 мАг з підтримкою зарядки потужністю 90 Вт.

Модель Vivo X200 FE працює на Android 15

Завдяки процесору Dimensity 9300+ телефон демонструє відмінну продуктивність і ефективність. Програмне забезпечення на базі Android 15, причому моделі обіцяно до чотирьох великих оновлень Android iQOO 13

iQOO 13

Цей телефон може похвалитися великим екраном і класом захисту IP68/69, що забезпечує кращий захист від пилу і води.

Користувачі оцінили можливості камери iQOO 13 Фото: Gizmochina

Є система охолодження, акумулятор потужністю 6000 мА-год і камера з трьома 50-мегапіксельними сенсорами, включно з надширококутним.

Vivo X200

Тут є великий і яскравий AMOLED-дисплей з підтримкою Ultra HDR і поліпшеним ступенем захисту IP (щоправда, без підтримки LTPO).

Головна фішка цього смартфона — система камер із трьома 50-мегапіксельними сенсорами на задній панелі. Телефон працює на базі процесора Dimensity 9400.

Vivo X200 вражає системою камер Фото: Gizmochina

Що стосується батареї, то тут одна трохи слабша, ніж у попередніх моделей, — 5800 мАг.

Xiaomi 15

Експерти хвалять великий дисплей з підтримкою Dolby Vision і захисним склом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 15 славиться відмінною камерою Фото: Xiaomi

Телефон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite. У нього є потужна камера, що включає надширококутний об'єктив 50 Мп і підтримує запис відео 8K.

Realme GT 7 Pro

Ця модель теж працює на процесорі Snapdragon 8 Elite, а її сильний бік — довгий час автономної роботи (все завдяки акумулятору ємністю 6500 мАг). Щоправда, на думку експертів, телефон трохи відстає в плані камери — фронталка знімає відео у форматі 1080p.

Раніше Фокус писав про бюджетні смартфони з сильною батареєю. У топ-3 потрапили моделі Pixel, CMF і Motorola.

Також стало відомо, що новий бюджетний смартфон Xiaomi вразить користувачів суперпотужною батареєю і солідною камерою. Презентація новинки очікується восени цього року.