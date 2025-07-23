Легендарные телефоны Nokia могут вернуться на рынок: что об этом известно

Компания Nokia, вероятно, рассматривает возможность возвращения на рынок смартфонов. Интерес к этому подогрела загадочная публикация, которая сначала появилась, а потом исчезла

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Менеджер сообщества Nokia недавно опубликовал обращение к производителям мобильных телефонов с предложением сотрудничества, пишет gizmochina.com. Но вскоре публикация была удалена, и это только усилило любопытство интернет-пользователей.

Хотя довольно странно публиковать серьезные деловые предложения на Reddit, сам факт такого публичного обсуждения этой идеи позволяет предположить, что Nokia как минимум рассматривает возможность возвращения на рынок. Тем более, что, как отмечает издание, давнее партнерство с HMD Global — брендом, стоявшим за последними моделями телефонов Nokia — подходит к концу, и дальше HMD планирует заняться собственными гаджетами. А Nokia тем временем остается в сегменте кнопочных телефонов, возрождая такие классические модели, как 3310.

Лицензионное соглашение HMD истекает в 2026 году, так что скоро Nokia получит полную свободу в поиске новых партнеров. Среди кандидатов на такое сотрудничество уже называются компании Foxconn и Wingtech, которые раньше занимались более чем половиной производства гаджетов Nokia. Цель, по всей видимости, останется прежней – выпускать доступные телефоны с глобальным охватом, подкрепленные сильными позициями патентов Nokia (особенно в области технологий 5G).

Под руководством HMD телефоны Nokia – к примеру, XR21 – делали акцент на экологичности и прочной конструкции, но не могли похвастаться высокой поддержкой программного обеспечения и техническими характеристиками, напоминает издание. Есть надежда, что с новым партнером и техническая составляющая сможет выйти на надлежащий уровень.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый бренд Nokia покидает рынок смартфонов. Тогда говорили о «конце эпохи» – ведь финская компания в начале 2000-х устроила настоящую революцию на рынке мобильных телефонов – но, видимо, такие разговоры оказались несколько преждевременными.

Также Фокус писал про три кнопочных телефона, которые не подведут в 2025 году. Среди них оказалась и некогда популярная модель Nokia 105 (это вообще один из самых часто используемых телефонов Nokia).