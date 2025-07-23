Легендарні телефони Nokia можуть повернутися на ринок: що про це відомо

Компанія Nokia, ймовірно, розглядає можливість повернення на ринок смартфонів. Інтерес до цього підігріла загадкова публікація, яка спочатку з'явилася, а потім зникла

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Менеджер спільноти Nokia нещодавно опублікував звернення до виробників мобільних телефонів із пропозицією співпраці, пише gizmochina.com. Але незабаром публікацію було видалено, і це тільки посилило цікавість інтернет-користувачів.

Хоча досить дивно публікувати серйозні ділові пропозиції на Reddit, сам факт такого публічного обговорення цієї ідеї дає змогу припустити, що Nokia щонайменше розглядає можливість повернення на ринок. Тим паче, що, як зазначає видання, давнє партнерство з HMD Global — брендом, що стояв за останніми моделями телефонів Nokia — добігає кінця, і далі HMD планує зайнятися власними гаджетами. А Nokia тим часом залишається в сегменті кнопкових телефонів, відроджуючи такі класичні моделі, як 3310.

Ліцензійна угода HMD закінчується у 2026 році, тож скоро Nokia отримає повну свободу в пошуку нових партнерів. Серед кандидатів на таку співпрацю вже називаються компанії Foxconn і Wingtech, які раніше займалися більш ніж половиною виробництва гаджетів Nokia. Мета, вочевидь, залишиться незмінною — випускати доступні телефони з глобальним охопленням, підкріплені сильними позиціями патентів Nokia (особливо в галузі технологій 5G).

Під керівництвом HMD телефони Nokia — наприклад, XR21 — робили акцент на екологічності та міцній конструкції, але не могли похвалитися високою підтримкою програмного забезпечення і технічними характеристиками, нагадує видання. Є надія, що з новим партнером і технічна складова зможе вийти на належний рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що знаменитий бренд Nokia залишає ринок смартфонів. Тоді говорили про "кінець епохи" — адже фінська компанія на початку 2000-х влаштувала справжню революцію на ринку мобільних телефонів — але, мабуть, такі розмови виявилися дещо передчасними.

Також Фокусписав про три кнопкові телефони, які не підведуть у 2025 році. Серед них опинилася і колись популярна модель Nokia 105 (це взагалі один з найбільш часто використовуваних телефонів Nokia).