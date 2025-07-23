Электронный "зверь" за 350$: какой недооцененный смартфон сэкономит деньги и не разочарует

В 2025 году вам больше не нужно тратить 1000 долларов, чтобы купить действительно хороший смартфон. Бюджетный Moto G Stylus 5G 2024 справляется с большинством задач.

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Модель выделяется высокой производительностью, длительным временем автономной работы, красивым дисплеем и наличием стилуса, но явно обделена вниманием. Издание Android Police рассказало о достоинствах смартфона за 350 долларов и почему его стоит выбрать, особенно если удастся найти со скидкой. В Украине Moto G Stylus 5G его продают по цене около 12 000 грн.

Компания Motorola известна своими одними из лучших доступных смартфонов, а Moto G Stylus 5G является одним из самых интересных вариантов. Он оснащен 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с максимальной частотой обновления 120 Гц. С помощью стилуса на нем можно рисовать или быстро делать заметки. Смартфон не стыдно носить и показывать благодаря элегантному дизайну, который не выглядит дешево.

Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает довольно быструю работу. Также доступны 256 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD объемом до 2 ТБ. Телефон работает на базе Android 14.

Одним из главных преимуществ модели стала батарея емкостью 5000 мАч, которая позволяет более суток работать без подзарядки. При этом можно использовать довольно мощное зарядное устройство на 30 Вт или беспроводное на 15 Вт.

Любители фотографии не останутся в стороне, ведь Moto G Stylus 5G получил 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на задней панели, а также фронтальную с разрешением 32 МП. В 2025 году удивляет наличие 3,5-мм аудиоразъема, что позволяет слушать музыку через любимые проводные наушники.

Ранее эксперты назвали 5 лучших бюджетных смартфонов. Они высоко оценили возможности моделей от Vivo, iQOO, Xiaomi, Realme.

Неплохой телефон можно купить даже за 100 долларов. Опубликован рейтинг, в который вошла другая модель от Motorola — Moto G24.