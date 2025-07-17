Хорошие смартфоны за $100: обзор бюджетных моделей, за которые будет не стыдно (фото)

Даже если у вас ограниченный бюджет, вы вполне можете подобрать себе хороший смартфон. Ведь сейчас даже в средней ценовой категории представлены телефоны с мощными чипсетами и сильными аккумуляторами.

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Скромный бюджет – не помеха покупке классного смартфона, уверяют эксперты издания gsmarena.com. Они составили собственный рейтинг лучших бюджетных телефонов.

Samsung Galaxy A16

Тут есть привлекательный дизайн, защита IP54. AMOLED-дисплей (90 Гц), последняя версия оболочки Android OneUI и до шести основных обновлений ОС.

Добавьте в этому поддержку 5G, NFC и microSD, хорошую основную камеру для фото и видео и достаточно большое время автономной работы.

Модель Samsung Galaxy A16 выделяется дизайном Фото: gsmarena.com

Из минусов – не самый яркий дисплей, нет поддержки HDR-видео и стереодинамиков.

Xiaomi Redmi Note 14 4G

Эксперты отмечают повышенную долговечность и класс защиты IP54, красивый OLED-дисплей, достойное время автономной работы и надежную основную камеру.

Xiaomi Redmi Note 14 4G прослужит долго

Правда, нет 4K-видео, сверхширокоугольного объектива, камера для селфи работает средне, да и процессор MediaTek Helio G99 Ultra слабоват.

Xiaomi Redmi 14C

У этого смартфона достаточно яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и камера, которая отлично снимает при дневном свете. Есть расширяемое хранилище с выделенным слотом microSD; аудиоразъем 3,5 мм.

Xiaomi Redmi 14C выглядит довольно эффектно Фото: Xiaomi

Из минусов – тихий динамик, запись видео ограничена 1080p, а стабилизация отсутствует.

Motorola Moto G24

Это просто симпатичный телефон с ЖК-дисплеем (90 Гц 720p). Есть базовая память 128 ГБ и отдельный слот для microSD.

Motorola – один из лучших производителей телефонов-"бюджетников" Фото: Motorola

Батарея впечатляет – аккумулятор емкостью 6000 мАч в комплекте с быстрой зарядкой 30 Вт. Телефон поддерживает стереодинамики, FM-радио, NFC. Пожалуй, единственный минус – низкое разрешение экрана.

Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов . Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.

Модель Motorola Razr Ultra была включена в список смартфонов Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание привлек дизайн смартфона – деревянная задняя панель и необычная отделка.