Хороші смартфони за $100: огляд бюджетних моделей, за які буде не соромно (фото)
Навіть якщо у вас обмежений бюджет, ви цілком можете підібрати собі хороший смартфон. Адже зараз навіть у середній ціновій категорії представлені телефони з потужними чипсетами та сильними акумуляторами.
Скромний бюджет — не перешкода купівлі класного смартфона, запевняють експерти видання gsmarena.com. Вони склали власний рейтинг найкращих бюджетних телефонів.
Samsung Galaxy A16
Тут є привабливий дизайн, захист IP54. AMOLED-дисплей (90 Гц), остання версія оболонки Android OneUI і до шести основних оновлень ОС.
Додайте до цього підтримку 5G, NFC і microSD, хорошу основну камеру для фото і відео та досить великий час автономної роботи.
З мінусів — не найяскравіший дисплей, немає підтримки HDR-відео і стереодинаміків.
Xiaomi Redmi Note 14 4G
Експерти відзначають підвищену довговічність і клас захисту IP54, красивий OLED-дисплей, гідний час автономної роботи і надійну основну камеру.
Щоправда, немає 4K-відео, надширококутного об'єктива, камера для селфі працює середньо, та й процесор MediaTek Helio G99 Ultra слабенький.
Xiaomi Redmi 14C
У цього смартфона досить яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і камера, яка відмінно знімає при денному світлі. Є розширюване сховище з виділеним слотом microSD; аудіороз'єм 3,5 мм.
З мінусів — тихий динамік, запис відео обмежений 1080p, а стабілізація відсутня.
Motorola Moto G24
Це просто симпатичний телефон із РК-дисплеєм (90 Гц 720p). Є базова пам'ять 128 ГБ і окремий слот для microSD.
Батарея вражає — акумулятор ємністю 6000 мАг у комплекті зі швидкою зарядкою 30 Вт. Телефон підтримує стереодинаміки, FM-радіо, NFC. Мабуть, єдиний мінус — низька роздільна здатність екрана.
Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.
Модель Motorola Razr Ultra було включено до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення.
Смартфони Motorola взагалі зарекомендували себе як найкращі дешеві телефони для економії бюджету. Наприклад, модель Moto G перемагала в категорії "Найкращий смартфон до 400 доларів". Багато тестувальників ставили дуже високу оцінку і смартфону з підтримкою стилуса Moto G Stylus — на їхню думку, він був кращим за інші телефони-бюджетники, які представлені на ринку.