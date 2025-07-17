Хороші смартфони за $100: огляд бюджетних моделей, за які буде не соромно (фото)

Навіть якщо у вас обмежений бюджет, ви цілком можете підібрати собі хороший смартфон. Адже зараз навіть у середній ціновій категорії представлені телефони з потужними чипсетами та сильними акумуляторами.

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Скромний бюджет — не перешкода купівлі класного смартфона, запевняють експерти видання gsmarena.com. Вони склали власний рейтинг найкращих бюджетних телефонів.

Samsung Galaxy A16

Тут є привабливий дизайн, захист IP54. AMOLED-дисплей (90 Гц), остання версія оболонки Android OneUI і до шести основних оновлень ОС.

Додайте до цього підтримку 5G, NFC і microSD, хорошу основну камеру для фото і відео та досить великий час автономної роботи.

Модель Samsung Galaxy A16 виділяється дизайном Фото: gsmarena.com

З мінусів — не найяскравіший дисплей, немає підтримки HDR-відео і стереодинаміків.

Xiaomi Redmi Note 14 4G

Експерти відзначають підвищену довговічність і клас захисту IP54, красивий OLED-дисплей, гідний час автономної роботи і надійну основну камеру.

Xiaomi Redmi Note 14 4G прослужить довго

Щоправда, немає 4K-відео, надширококутного об'єктива, камера для селфі працює середньо, та й процесор MediaTek Helio G99 Ultra слабенький.

Xiaomi Redmi 14C

У цього смартфона досить яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і камера, яка відмінно знімає при денному світлі. Є розширюване сховище з виділеним слотом microSD; аудіороз'єм 3,5 мм.

Xiaomi Redmi 14C має доволі ефектний вигляд Фото: Xiaomi

З мінусів — тихий динамік, запис відео обмежений 1080p, а стабілізація відсутня.

Motorola Moto G24

Це просто симпатичний телефон із РК-дисплеєм (90 Гц 720p). Є базова пам'ять 128 ГБ і окремий слот для microSD.

Motorola — один із найкращих виробників телефонів-"бюджетників" Фото: Motorola

Батарея вражає — акумулятор ємністю 6000 мАг у комплекті зі швидкою зарядкою 30 Вт. Телефон підтримує стереодинаміки, FM-радіо, NFC. Мабуть, єдиний мінус — низька роздільна здатність екрана.

Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів . Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.

Модель Motorola Razr Ultra було включено до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення.