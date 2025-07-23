Електронний "звір" за 350$: який недооцінений смартфон заощадить гроші і не розчарує

У 2025 році вам більше не потрібно витрачати 1000 доларів, щоб купити дійсно хороший смартфон. Бюджетний Moto G Stylus 5G 2024 справляється з більшістю завдань.

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Модель виділяється високою продуктивністю, тривалим часом автономної роботи, красивим дисплеєм і наявністю стилуса, але явно обділена увагою. Видання Android Police розповіло про переваги смартфона за 350 доларів і чому його варто вибрати, особливо якщо вдасться знайти зі знижкою. В Україні Moto G Stylus 5G його продають за ціною близько 12 000 грн.

Компанія Motorola відома своїми одними з найкращих доступних смартфонів, а Moto G Stylus 5G є одним з найцікавіших варіантів. Він оснащений 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм з максимальною частотою оновлення 120 Гц. За допомогою стилуса на ньому можна малювати або швидко робити нотатки. Смартфон не соромно носити і показувати завдяки елегантному дизайну, який не виглядає дешево.

Процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує досить швидку роботу. Також доступні 256 ГБ вбудованої пам'яті та слот для карт microSD об'ємом до 2 ТБ. Телефон працює на базі Android 14.

Однією з головних переваг моделі стала батарея ємністю 5000 мАг, яка дає змогу понад добу працювати без підзарядки. При цьому можна використовувати досить потужний зарядний пристрій на 30 Вт або бездротовий на 15 Вт.

Любителі фотографії не залишаться осторонь, адже Moto G Stylus 5G отримав 50-мегапіксельну основну камеру та 13-мегапіксельну надширококутну камеру на задній панелі, а також фронтальну з роздільною здатністю 32 МП. У 2025 році дивує наявність 3,5-мм аудіороз'єму, що дає змогу слухати музику через улюблені дротові навушники.

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