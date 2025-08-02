Эти опасные приложения, которые могут красть ваши данные: как их вычислить

Независимо от того, какой у вас телефон – iPhone или один из гаджетов на базе Android – каждый день вы используете множество приложений. Среди них вполне могут оказаться такие, которые тайно собирают информацию о вас.

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87% приложений для Android и 60% приложений для iOS запрашивают разрешения, которые на самом деле не нужны им для работы, пишет slashgear.com со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом NordVPN,

Некоторым приложениям разрешения требуются действительно по уважительным причинам – например для захвата данных с камеры или определения местоположения. Но многие просят доступ к данным, которые не являются необходимыми, а после получения доступа тайно отправляют эти данные на неизвестные серверы.

Эксперты рассказали, как можно определить потенциальных «похитителей».

Следите за разрешениями

Когда вы имеете дело с нормальным приложением, которое не пытается украсть ваши данные, оно запрашивает только разрешения, необходимые для работы его основных функций. Например, если приложение для видеочатов запрашивает доступ к вашей камере и микрофону, то так и должно быть, – ведь без этого разрешения вы не сможете пользоваться приложением по назначению.

Но если доступ к вашим контактам или местоположению вдруг запрашивает фонарик или калькулятор, то это уже должно насторожить.

Вы можете предпринять различные меры для защиты, в том числе регулярно проверять разрешения приложений. На Android это можно сделать, перейдя в раздел «Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Управление конфиденциальностью» > «Менеджер разрешений».

На iPhone перейдите в раздел «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность».

Обратите внимание на батарею

Если вы заметили, что некоторые из ваших приложений потребляют слишком много данных или разряжают аккумулятор быстрее, чем обычно, это может означать, что они выполняют больше задач в фоновом режиме, чем им следовало бы.

Хотя некоторая фоновая активность является нормальной (например, если приложение для обмена сообщениями вроде Messenger проверяет наличие новых сообщений), необычно быстрый разряд аккумулятора или чрезмерная сетевая активность являются подозрительными.

Вредоносные приложения и шпионское ПО часто запускают фоновые процессы, которые передают пользовательские данные на удаленные серверы.

Вы можете использовать встроенные инструменты Android и iOS для отслеживания подобной активности. На Android перейдите в «Настройки» > «Подключения/Использование данных» (чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего данных) и в «Настройки» > «Аккумулятор» (чтобы посмотреть расход заряда батареи каждым приложением).

На устройстве iOS отчет о конфиденциальности приложений покажет, как приложения используют предоставленные им разрешения и какова их сетевая активность.

Чтобы включить отчет о конфиденциальности приложения, выполните следующие действия:

Откройте «Настройки», прокрутите вниз и нажмите «Конфиденциальность и безопасность».

Прокрутите вниз и нажмите «Отчет о конфиденциальности приложения».

Нажмите «Включить отчет о конфиденциальности приложений».

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами. Например, большие риски создают такие приложения, как китайский TikTok.

Также стало известно, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть как раз нагрев и быстрая разрядка батареи.