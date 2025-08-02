Ці небезпечні додатки, які можуть красти ваші дані: як їх вирахувати

Незалежно від того, який у вас телефон — iPhone чи один із гаджетів на базі Android — щодня ви використовуєте безліч додатків. Серед них цілком можуть виявитися такі, які таємно збирають інформацію про вас.

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87% застосунків для Android і 60% застосунків для iOS запитують дозволи, які насправді не потрібні їм для роботи, пише slashgear.com з посиланням на результати дослідження, проведеного сервісом NordVPN,

Деяким додаткам дозволи потрібні справді з поважних причин — наприклад, для захоплення даних з камери або визначення місця розташування. Але багато хто просить доступ до даних, які не є необхідними, а після отримання доступу таємно відправляє ці дані на невідомі сервери.

Експерти розповіли, як можна визначити потенційних "викрадачів".

Слідкуйте за дозволами

Коли ви маєте справу з нормальним додатком, який не намагається вкрасти ваші дані, він запитує тільки дозволи, необхідні для роботи його основних функцій. Наприклад, якщо застосунок для відеочатів запитує доступ до вашої камери та мікрофона, то так і повинно бути, адже без цього дозволу ви не зможете користуватися застосунком за призначенням.

Але якщо доступ до ваших контактів або місця розташування раптом запитує ліхтарик або калькулятор, то це вже має насторожити.

Ви можете вжити різних заходів для захисту, зокрема регулярно перевіряти дозволи додатків. На Android це можна зробити, перейшовши в розділ "Налаштування" > "Безпека і конфіденційність" > "Управління конфіденційністю" > "Менеджер дозволів".

На iPhone перейдіть у розділ "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека".

Зверніть увагу на батарею

Якщо ви помітили, що деякі з ваших додатків споживають надто багато даних або розряджають акумулятор швидше, ніж зазвичай, це може означати, що вони виконують більше завдань у фоновому режимі, ніж їм слід було б.

Хоча деяка фонова активність є нормальною (наприклад, якщо додаток для обміну повідомленнями на кшталт Messenger перевіряє наявність нових повідомлень), незвично швидкий розряд акумулятора або надмірна мережева активність є підозрілими.

Шкідливі додатки та шпигунське ПЗ часто запускають фонові процеси, які передають користувацькі дані на віддалені сервери.

Ви можете використовувати вбудовані інструменти Android і iOS для відстеження подібної активності. На Android перейдіть у "Налаштування" > "Підключення/Використання даних" (щоб дізнатися, які додатки споживають найбільше даних) і в "Налаштування" > "Акумулятор" (щоб подивитися витрату заряду батареї кожним додатком).

На пристрої iOS звіт про конфіденційність застосунків покаже, як застосунки використовують надані їм дозволи і яка їхня мережева активність.

Щоб увімкнути звіт про конфіденційність програми, виконайте такі дії:

Відкрийте "Налаштування", прокрутіть униз і натисніть "Конфіденційність і безпека".

Прокрутіть униз і натисніть "Звіт про конфіденційність програми".

Натисніть "Увімкнути звіт про конфіденційність додатків".

Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами. Наприклад, великі ризики створюють такі додатки, як китайський TikTok.

Також стало відомо, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути якраз нагрівання і швидка розрядка батареї.