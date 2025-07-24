"Изменения шокируют": Xiaomi выпустит лучший телефон в истории, что о нем известно

Xiaomi в начале 2026 года должна выпустить новый флагманский смартфон Xiaomi 16 Ultra, который значительно превзойдет своего предшественника 15 Ultra.

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Он может получить более быстрый процессор, значительно большую емкость аккумулятора и три улучшенные камеры. Об этом пишет издание Notebook Check, ссылаясь на слухи и авторитетных информаторов.

Технологический блогер Картикеи Сингх сообщает на своей странице в соцсети X, что Xiaomi 16 Ultra может получить серьезные изменения в камере, предположительно, по сравнению с предшественником. По его информации, "изменения очень шокируют".

Тем временем, слухи в китайской социальной сети Weibo предполагают, что Xiaomi использует новую 1-дюймовую основную камеру для Xiaomi 16 Ultra. Предположительно, к ней присоединится новый перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп и 1/1,28-дюймовым объективом.

Основная камера 1-дюймового типа, как сообщается, будет выдавать снимки с разрешением 50 Мп и отличным динамическим диапазоном. Кроме того, ожидается, что Xiaomi также выпустит обновленную сверхширокоугольную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600 с разрешением 1/2 дюйма.

Другие слухи говорят о том, что Xiaomi 16 Ultra получит аккумулятор емкостью 7000–7500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Аналитики также ожидают, что производитель обратится к Qualcomm, чтобы оснастить флагман мощным процессором Snapdragon 8 Elite 2. Вполне возможно, его также получат Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro.

Если судить по предыдущим графикам релизов компании, то Xiaomi 16 Ultra могут представить на выставке MWC 2026, которую планируют провести в Барселоне со 2 по 5 марта 2026 года. Примерно в тот же период 2024 года компания представила линейку Xiaomi 15.

Ранее инсайдеры сообщали, что семейство Xiaomi 16 будет включать целых четыре модели: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini и Xiaomi 16 Ultra. Последняя может получить дополнительный дисплей, встроенный в заднюю крышку.

Писали также, чем удивит бюджетный смартфон Redmi Note 15 Pro+, который Xiomi выпустит в сентябре. У него будет большой AMOLED с разрешением 1,5K, качественные камеры и большой аккумулятор.