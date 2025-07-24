"Зміни шокують": Xiaomi випустить найкращий телефон в історії, що про нього відомо

Xiaomi на початку 2026 року має випустити новий флагманський смартфон Xiaomi 16 Ultra, який значно перевершить свого попередника 15 Ultra.

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Він може отримати швидший процесор, значно більшу ємність акумулятора та три поліпшені камери. Про це пише видання Notebook Check, посилаючись на чутки та авторитетних інформаторів.

Технологічний блогер Картікеі Сінгх повідомляє на своїй сторінці в соцмережі X, що Xiaomi 16 Ultra може отримати серйозні зміни в камері, імовірно, порівняно з попередником. За його інформацією, "зміни дуже шокують".

Тим часом, чутки в китайській соціальній мережі Weibo припускають, що Xiaomi використає нову 1-дюймову основну камеру для Xiaomi 16 Ultra. Імовірно, до неї приєднається новий перископічний телеоб'єктив з роздільною здатністю 200 Мп і 1/1,28-дюймовим об'єктивом.

Основна камера 1-дюймового типу, як повідомляється, видаватиме знімки з роздільною здатністю 50 Мп і відмінним динамічним діапазоном. Крім того, очікується, що Xiaomi також випустить оновлену надширококутну камеру на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony LYT-600 з роздільною здатністю 1/2 дюйма.

Інші чутки говорять про те, що Xiaomi 16 Ultra отримає акумулятор ємністю 7000-7500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Аналітики також очікують, що виробник звернеться до Qualcomm, щоб оснастити флагман потужним процесором Snapdragon 8 Elite 2. Цілком можливо, його також отримають Xiaomi 16 і Xiaomi 16 Pro.

Якщо судити за попередніми графіками релізів компанії, то Xiaomi 16 Ultra можуть представити на виставці MWC 2026, яку планують провести в Барселоні з 2 по 5 березня 2026 року. Приблизно в той самий період 2024 року компанія представила лінійку Xiaomi 15.

Раніше інсайдери повідомляли, що сімейство Xiaomi 16 включатиме цілих чотири моделі: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini і Xiaomi 16 Ultra. Остання може отримати додатковий дисплей, вбудований у задню кришку.

Писали також, чим здивує бюджетний смартфон Redmi Note 15 Pro+, який Xiomi випустить у вересні. У нього буде великий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, якісні камери і великий акумулятор.