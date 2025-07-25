Лучшие бюджетные смартфоны: какие модели можно купить за 300 долларов сейчас (фото)

Если вам нужен хороший смартфон, но переплачивать вы не хотите, то задача вполне выполнима. В июле 2025 года сразу несколько моделей предлагают оптимальное сочетание цены и качества.

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Отличный телефон можно купить не больше чем за 300 долларов (около 12,5 тыс. гривен), пишет notebookcheck.net. Эксперты издания предлагают собственный рейтинг бюджетных смартфонов.

Samsung Galaxy A36 5G

Этот смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 кд/м². У телефона есть сертификат IP67 и защита от попадания воды и пыли.

Samsung Galaxy A36 5G отличается надежной защитой Фото: PC Mag

Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus+. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, поддерживает 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Слот для карт microSD отсутствует, однако встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Это смартфон среднего класса, который отличается прочностью. Он оснащен корпусом со степенью защиты IP68 (и от воды, и от пыли).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G дает высокое качество и доступную цену Фото: techadvisor.com

Телефон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а батарея емкостью 5110 мАч впечатляет долгим временем работы.

Xiaomi Poco X7

Это относительно доступный смартфон с впечатляющим набором функций. Благодаря процессору MediaTek Dimensity 7300 Ultra он работает плавно, а приложения запускаются быстро. Телефон доступен в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти и с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Poco X7 может прослужить весь день без подзарядки Фото: gsmarena.com

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает высокую яркость и точную цветопередачу, а аккумулятор емкостью 5110 мАч – длительное время автономной работы (смартфон проработает целый день даже при интенсивном использовании).

Motorola Moto G75

Эта модель отличается премиальным качеством сборки и имеет степень защиты от воды и пыли IP68. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает как проводную зарядку мощностью 30 Вт, так и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Телефоны Motorola заслужили репутацию сильных "бюджетников" Фото: Motorola

6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388 x 1080 достигает яркости до 1000 нит и не подвержен мерцанию ШИМ – отличный выбор для пользователей, чувствительных к широтно-импульсной модуляции.

Honor Magic7 Lite

Этот телефон получил относительно лёгкий (189 г) прочный корпус с сертификатом IP64 (выдерживает падения с высоты до двух метров). 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 2700 × 1224 и частоту обновления 120 Гц.

Honor Magic7 Lite впечатляет прочностью Фото: gizchina.com

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1, оснащённого 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16 . Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.