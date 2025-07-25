Найкращі бюджетні смартфони: які моделі можна купити за 300 доларів зараз (фото)

Якщо вам потрібен хороший смартфон, але переплачувати ви не хочете, то завдання цілком здійсненне. У липні 2025 року відразу кілька моделей пропонують оптимальне поєднання ціни та якості.

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Відмінний телефон можна купити не більше ніж за 300 доларів (близько 12,5 тис. гривень), пише notebookcheck.net. Експерти видання пропонують власний рейтинг бюджетних смартфонів.

Samsung Galaxy A36 5G

Цей смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 2000 кд/м². У телефона є сертифікат IP67 і захист від потрапляння води та пилу.

Samsung Galaxy A36 5G вирізняється надійним захистом Фото: PC Mag

Передня панель захищена склом Gorilla Glass Victus+. Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, підтримує 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Слот для карт microSD відсутній, проте вбудований акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Це смартфон середнього класу, який вирізняється міцністю. Він оснащений корпусом зі ступенем захисту IP68 (і від води, і від пилу).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G дає високу якість і доступну ціну Фото: techadvisor.com

Телефон отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712 x 1220 і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а батарея ємністю 5110 мАг вражає довгим часом роботи.

Xiaomi Poco X7

Це відносно доступний смартфон із вражаючим набором функцій. Завдяки процесору MediaTek Dimensity 7300 Ultra він працює плавно, а додатки запускаються швидко. Телефон доступний у двох варіантах: з 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті та з 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Poco X7 може прослужити весь день без підзарядки Фото: gsmarena.com

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц забезпечує високу яскравість і точне перенесення кольорів, а акумулятор ємністю 5110 мАг — тривалий час автономної роботи (смартфон пропрацює цілий день навіть за інтенсивного використання).

Motorola Moto G75

Ця модель вирізняється преміальною якістю збірки і має ступінь захисту від води та пилу IP68. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує як дротову зарядку потужністю 30 Вт, так і бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Телефони Motorola заслужили репутацію сильних "бюджетників" Фото: Motorola

6,78-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2388 x 1080 досягає яскравості до 1000 ніт і не схильний до мерехтіння ШІМ — чудовий вибір для користувачів, чутливих до широтно-імпульсної модуляції.

Honor Magic7 Lite

Цей телефон отримав відносно легкий (189 г) міцний корпус із сертифікатом IP64 (витримує падіння з висоти до двох метрів). 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей має роздільну здатність 2700 × 1224 і частоту оновлення 120 Гц.

Honor Magic7 Lite вражає міцністю Фото: gizchina.com

Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 6 Gen 1, оснащеного 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16 . Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.