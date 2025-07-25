Бюджетные смартфоны с хорошими камерами: какие модели стоят своих денег (фото)

Все любят фотографировать, но дорогой камерофон не всем по карману. Однако тратить большие деньги и не обязательно – можно подобрать смартфон с хорошей камерой за вполне разумную цену.

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Рынок доступных телефонов огромен, нужно просто знать, где искать, пишет amateurphotographer.com. Издание выбрало смартфоны, сочетающие высокое качество камер и приемлемую стоимость.

Лучший бюджетный телефон в целом

Тут лидером стал Google Pixel 9a. Этот смартфон получил яркий основной объектив с диафрагмой f/1.7, а также обновлённую сверхширокоугольную камеру с автофокусом, позволяющую делать макроснимки крупным планом.

Google Pixel 9a был признан лидером среди всех камерофонов Фото: wired.com

Пользователям по-прежнему доступны функции «Лучший дубль», «Волшебный редактор» и «Волшебный ластик» для аудио, а также более традиционные режимы съёмки, появившиеся в предыдущих версиях («Ночная съёмка» и «Длительная выдержка»).

Камеры могут показаться довольно стандартными, но при этом они обеспечивают высокое качество снимков с приятным уровнем детализации и яркими, но естественными цветами.

Лучший бюджетный iPhone

В этой категории победил iPhone 12. За довольно демократичную цену в 250 долларов (около 10 тыс. грн) вы получаете высокопроизводительную двойную камеру, состоящую из широкоугольной камеры 12 Мп с диафрагмой f/1.6 и сверхширокоугольной камеры 12 Мп с диафрагмой f/2.4.

iPhone 12 все еще не теряет актуальности Фото: Unsplash

Правда, тут нет оптического зума или телеобъектива, и если вы уже пользовались более современным телефоном, то iPhone 12 может показаться вам старомодным. Но не спешите с выводами – снимки, сделанные на iPhone 12, по-прежнему выглядят великолепно. Цветопередача отличная, красивая и чёткая, экспозиция точная, а камера автоматически использует многокадровую композицию для достижения широкого динамического диапазона.

Лучший бюджетный смартфон Samsung

Победителем в этой номинации стал Samsung Galaxy A56, который получил много улучшений по сравнению с предыдущей версией A55. Обновления включают улучшенный экран, более быструю зарядку (45 Вт) и добавление функций искусственного интеллекта.

Galaxy A56 выиграл у всех "бюджетников" Samsung Фото: sammobile.com

Тройная камера Galaxy A56 довольно стандартна для смартфонов такого класса и не сильно изменилась по сравнению с предшественником. Основная камера — широкоугольная 50-мегапиксельная f/1.8 с оптической стабилизацией; она выдает снимки с разрешением 12 МП с биннингом пикселей, причем качество неизменно высокое.

Также есть сверхширокоугольная 12-мегапиксельная камера, которая достойно справляется с деталями и цветопередачей. Есть также 5-мегапиксельная макрокамера с фиксированным фокусом.

Ранее стало известно, какие смартфоны делают потрясающие снимки благодаря своим высококлассным камерам.