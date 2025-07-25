Бюджетні смартфони з хорошими камерами: які моделі варті своїх грошей (фото)
Усі люблять фотографувати, але дорогий камерофон не всім по кишені. Однак витрачати великі гроші й не обов'язково — можна підібрати смартфон з хорошою камерою за цілком розумну ціну.
Ринок доступних телефонів величезний, потрібно просто знати, де шукати, пише amateurphotographer.com. Видання обрало смартфони, що поєднують високу якість камер і прийнятну вартість.
Найкращий бюджетний телефон загалом
Тут лідером став Google Pixel 9a. Цей смартфон отримав яскравий основний об'єктив з діафрагмою f/1.7, а також оновлену надширококутну камеру з автофокусом, що дає змогу робити макрознімки великим планом.
Користувачам, як і раніше, доступні функції "Найкращий дубль", "Чарівний редактор" і "Чарівна гумка" для аудіо, а також більш традиційні режими зйомки, що з'явилися в попередніх версіях ("Нічна зйомка" і "Тривала витримка").
Камери можуть здатися доволі стандартними, але при цьому вони забезпечують високу якість знімків з приємним рівнем деталізації та яскравими, але природними кольорами.
Найкращий бюджетний iPhone
У цій категорії переміг iPhone 12. За доволі демократичну ціну в 250 доларів (близько 10 тис. грн) ви отримуєте високопродуктивну подвійну камеру, що складається з ширококутної камери 12 Мп з діафрагмою f/1.6 і надширококутної камери 12 Мп з діафрагмою f/2.4.
Щоправда, тут немає оптичного зуму або телеоб'єктива, і якщо ви вже користувалися більш сучасним телефоном, то iPhone 12 може здатися вам старомодним. Але не поспішайте з висновками — знімки, зроблені на iPhone 12, як і раніше, мають чудовий вигляд. Передача кольору відмінна, красива і чітка, експозиція точна, а камера автоматично використовує багатокадрову композицію для досягнення широкого динамічного діапазону.
Найкращий бюджетний смартфон Samsung
Переможцем у цій номінації став Samsung Galaxy A56, який отримав чимало покращень у порівнянні з попередньою версією A55. Оновлення включають покращений екран, швидшу зарядку (45 Вт) і додавання функцій штучного інтелекту.
Потрійна камера Galaxy A56 є доволі стандартною для смартфонів такого класу і не сильно змінилася порівняно з попередником. Основна камера — ширококутна 50-мегапіксельна f/1.8 з оптичною стабілізацією; вона видає знімки з роздільною здатністю 12 МП з біннінгом пікселів, причому їхня якість є стабільно високою.
Також є надширококутна 12-мегапіксельна камера, яка може добре впоратися з деталями і передачею кольору. Є також 5-мегапіксельна макрокамера з фіксованим фокусом.
Раніше стало відомо, які смартфони роблять приголомшливі знімки завдяки своїм висококласним камерам.
Також Фокус повідомляв, на які смартфони краще не фотографувати. Йшлося про iPhone, а причиною неприємностей з фотографіями була недосконалість інструменту Apple Intelligence.