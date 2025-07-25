В Украине создали защиту от дронов, которая собирается на авто, как конструктор

Украинская компания Kvertus представила инновационную разработку — модульную РЭБ-систему AD CERBERUS, которую можно устанавливать на автотранспорт. Устройство обеспечивает защиту от атак вражеских дронов на расстоянии более 100 метров и имеет адаптивную конструкцию, позволяющую собрать индивидуальную конфигурацию средства радиоэлектронной борьбы.

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Как сообщает компания Kvertus, новая система AD CERBERUS предназначена для установки на автомобили и способна противодействовать радиоуправляемым беспилотникам. Конструкция устройства — модульная, что позволяет пользователю самостоятельно выбирать количество диапазонов радиопомех — от одного до двенадцати. Эффективная зона действия системы превышает 100 метров, в зависимости от условий.

Основной блок AD CERBERUS монтируется на магнитном основании, как и выносные антенны. Предусмотрено также дистанционное управление — специальный пульт с кабелем длиной 20 метров позволяет включать каждый канал отдельно и активировать систему в целом.

По информации на сайте Kvertus, система имеет степень защиты IP65 и поддерживает несколько вариантов питания: от бортовой сети (12 В или 24 В), переменного тока (220 В), аккумулятора или генератора. Устройство способно непрерывно работать до 12 часов после одночасового перерыва. Время готовности к работе составляет не более 30 секунд.

"AD CERBERUS — средство РЭБ модульной конструкции, устанавливаемое на автотранспортные средства с целью защитить их от атак радиоуправляемых БпЛА. Имеет выносные антенны и позволяет конструировать системы РЭБ с собственным набором от 1 до 12 диапазонов", — говорится на сайте компании.

Компания поясняет, что ключевой особенностью новинки является модульный принцип: пользователь может собрать один, два или три модуля, каждый из которых включает от одного до четырех частотных диапазонов в спектре 130-6000 МГц. По словам разработчиков, такая конструкция обеспечивает гибкость и доступность.

"В одном модуле может быть 1-4 частотных диапазона помех, на ваш выбор. То есть у нас получилась такая себе "РЭБ-икея", адаптивная и доступная", — говорится в сообщении компании Kvertus в Facebook.

Помехи генерируются квадрифилярными антеннами, которые создают купольное покрытие на 360 градусов. Кроме них, система поддерживает направленные или коллинеарные антенны с пружинными соединениями, которые также крепятся на магнитной основе.

В Kvertus также сообщили, что планируют серийное производство роботизированной РЭБ-системы под названием AD Berserk. Этот наземный разведывательный комплекс имеет дальность управления до 20 километров, запас хода — 20 км, а автономность — до 12 часов.

"Знаем, как непросто найти эффективный, надежный и недорогой РЭБ на авто! Поэтому разработали специальную РЭБ-систему, оптимизированную как по дизайну, так и по цене — чтобы ее можно было легко устанавливать на транспорт и расширять количество ее диапазонов", — пояснили в компании.

Как сообщал Фокус, недавно в Украине показали улучшенного робота-РЕБ AD Berserk.

В конце июня французская компания Thales представила компактную систему радиоэлектронной борьбы, которая поможет беспилотникам отслеживать радиочастоты противника, оставаясь при этом необнаруженными.

Фокус также сообщал о новейшей системе РЭБ Algiz AM, которая помогает ВСУ.