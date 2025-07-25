В Україні створили захист від дронів, який збирається на авто, як конструктор

Українська компанія Kvertus представила інноваційну розробку – модульну РЕБ-систему AD CERBERUS, яку можна встановлювати на автотранспорт. Пристрій забезпечує захист від атак ворожих дронів на відстані понад 100 метрів і має адаптивну конструкцію, що дозволяє зібрати індивідуальну конфігурацію засобу радіоелектронної боротьби.

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Як повідомляє компанія Kvertus, нова система AD CERBERUS призначена для встановлення на автомобілі та здатна протидіяти радіокерованим безпілотникам. Конструкція пристрою – модульна, що дозволяє користувачеві самостійно обирати кількість діапазонів радіоперешкод – від одного до дванадцяти. Ефективна зона дії системи перевищує 100 метрів, залежно від умов.

Основний блок AD CERBERUS монтується на магнітній основі, як і виносні антени. Передбачено також дистанційне керування – спеціальний пульт із кабелем довжиною 20 метрів дає змогу вмикати кожен канал окремо та активувати систему загалом.

За інформацією на сайті Kvertus, система має ступінь захисту IP65 і підтримує кілька варіантів живлення: від бортової мережі (12 В або 24 В), змінного струму (220 В), акумулятора або генератора. Пристрій здатен безперервно працювати до 12 годин після одногодинної перерви. Час готовності до роботи становить не більше 30 секунд.

"AD CERBERUS – засіб РЕБ модульної конструкції, що встановлюється на автотранспортні засоби з метою захистити їх від атак радіокерованих БпЛА. Має виносні антени та дозволяє конструювати системи РЕБ із власним набором від 1 до 12 діапазонів", – зазначено на сайті компанії.

Компанія пояснює, що ключовою особливістю новинки є модульний принцип: користувач може зібрати один, два або три модулі, кожен з яких включає від одного до чотирьох частотних діапазонів у спектрі 130–6000 МГц. За словами розробників, така конструкція забезпечує гнучкість і доступність.

"В одному модулі може бути 1–4 частотні діапазони завад, на ваш вибір. Тобто у нас вийшла така собі "РЕБ-ікея", адаптивна та доступна", – йдеться у дописі компанії Kvertus у Facebook.

Завади генеруються квадрифілярними антенами, які створюють купольне покриття на 360 градусів. Окрім них, система підтримує спрямовані або колінеарні антени з пружинними з’єднаннями, що також кріпляться на магнітній основі.

У Kvertus також повідомили, що планують серійне виробництво роботизованої РЕБ-системи під назвою AD Berserk. Цей наземний розвідувальний комплекс має дальність керування до 20 кілометрів, запас ходу – 20 км, а автономність – до 12 годин.

"Знаємо, як непросто знайти ефективний, надійний і недорогий РЕБ на авто! Тому розробили спеціальну РЕБ-систему, оптимізовану як за дизайном, так і за ціною – аби її можна було легко встановлювати на транспорт і розширювати кількість її діапазонів", – пояснили у компанії.

Як повідомляв Фокус, нещодавно в Україні показали покращеного робота-РЕБ AD Berserk.

Наприкінці червня французька компанія Thales представила компактну систему радіоелектронної боротьби, яка допоможе безпілотникам відстежувати радіочастоти противника, залишаючись при цьому невиявленими.

Фокус також повідомляв про новітню систему РЕБ Algiz AM, яка допомагає ЗСУ.