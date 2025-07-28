Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Фонарик на смартфоне можно включить несколькими способами, о которых вы и не подозревали

включить фонарик на телефоне
Включение фонарика будет немного отличаться на разных телефонах | Фото: Samsung

Одна из самых полезных функций на смартфонах Android – это фонарик, который подстрахует на случай отключения электроэнергии. При этом мало кто знает, что функцию можно активировать по-разному.

Related video

Самый быстрый доступ к фонарику, а затем и к панели быстрых настроек обеспечивает настройка экрана блокировки, пишет androidpolice.com. Издание перечисляет несколько способов включения фонарика на Android.

Добавьте ярлык фонарика на экран блокировки

Новые версии Android (например, Android 14 и Android 15) позволяют настраивать экран блокировки с помощью различных стилей часов, шрифтов, цветов и быстрых сочетаний клавиш. Действия могут несколько различаться в зависимости от модели телефона.

На смартфоне Pixel:

  • Откройте «Настройки».
  • Прокрутите до раздела «Обои и стиль».
  • Выберите «Экран блокировки» и нажмите «Ярлыки».
  • Выберите Torch в качестве левого или правого ярлыка на экране блокировки Pixel.
  • Используйте кнопку питания, чтобы выключить экран и проверить экран блокировки.
  • Нажмите и удерживайте значок фонарика, чтобы включить его. Нажмите еще раз, чтобы выключить фонарик.

На смартфоне Samsung:

  • Выберите «Экран блокировки» и AOD.
  • Включите «Нажмите и удерживайте для редактирования».
  • Нажмите и удерживайте, чтобы изменить переключатель на экране блокировки и в настройках AOD на телефоне Samsung.
  • Вернитесь на экран блокировки, нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню «Изменить экран блокировки».
  • Нажмите на значок слева или справа (по умолчанию это может быть приложение телефона и камеры), чтобы изменить ярлык, и выберите «Фонарик».

Использовать быстрые настройки

Панель быстрых настроек поддерживается шире, чем ярлыки на экране блокировки на большинстве Android-смартфонов. Чтобы ее открыть:

  • Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек. На некоторых телефонах панель уведомлений можно пропустить двумя пальцами.
  • Нажмите на плитку «Фонарик», чтобы включить её. Нажмите еще раз, чтобы выключить.

Используйте виджет «Краткий обзор»

Виджет «Краткий обзор» на главном экране и экране блокировки отображает информацию, выходящую за рамки даты, времени и погоды. Вы можете настроить его так, чтобы он отображал больше информации.

Как использовать виджет (на смартфоне Pixel):

  • Нажмите и удерживайте главный экран телефона и выберите «Домашние настройки».
  • Нажмите значок настроек рядом с пунктом «Краткий обзор».
  • Прокрутите вниз и включите фонарик.
  • В следующий раз, когда фонарик включится, экран блокировки напомнит вам о необходимости его выключить. Нажмите на напоминание, чтобы сделать это.

Использовать быстрое нажатие

В Android 12 Google представила функцию Quick Tap, позволяющую дважды коснуться задней панели телефона для выполнения определенных действий. Однако функция включения фонарика тогда еще отсутствовала.

В ОС Android 13 и более поздних версиях вы можете дважды нажать на заднюю панель телефона, чтобы включить фонарик.

Чтобы получить доступ к функции быстрого нажатия:

  • Откройте приложение «Настройки».
  • Перейдите в Система > Жесты > Быстрое нажатие для запуска действий.
  • Нажмите переключатель «Использовать быстрое нажатие», чтобы включить эту функцию.
  • Прокрутите вниз и нажмите «Включить фонарик».
  • Дважды коснитесь задней панели телефона, чтобы увидеть уведомление об обнаружении быстрого нажатия.
  • Закройте «Настройки».
  • Если дважды быстро постучать по задней панели Android-смартфона, включится фонарик. Повторите это действие, чтобы выключить его.

Если вы случайно включили фонарик, включите параметр «Требовать более сильные нажатия». Это снижает чувствительность датчиков телефона и уменьшает количество случайных срабатываний.

Используйте Google Assistant

Этот помощник поможет вам быстро справиться с делами буквально со свободными руками. Вот как им пользоваться:

  • Запустите Google Assistant удобным для вас способом. Проведите пальцем от угла экрана, удерживайте кнопку «Домой» на панели навигации, произнесите фразу, например, «Окей, Google», или дважды коснитесь задней панели смартфона Android.
  • Когда появится Google Assistant, скажите или введите «Включить фонарик».
  • Фонарик включится, и появится всплывающее окно. Нажмите кнопку, чтобы выключить его, когда закончите.
  • Вы также можете сказать или ввести «Выключить фонарик».

Опция встряхивания

Кроме встроенного фонарика в самом смартфоне, есть и другие приложения, которые могут пригодиться. Например, Shake Flashlight, которое включает фонарик встряхиванием телефона.

Воспользоваться им можно так:

  • Загрузите приложение Shake Flashlight из Google Play Store.
  • Откройте приложение и нажмите кнопку питания на фонарике.
  • Разрешите Shake Flashlight доступ к подсветке на задней панели телефона.
  • После получения разрешения загорается фонарик.
  • Чтобы активировать функцию «Встряхнуть для переключения», нажмите на дополнительное меню (значок с тремя точками) в правом верхнем углу.
  • Выберите опцию «Встряхнуть для переключения» и разрешите получение уведомлений.
  • Если встряхивание происходит неравномерно, нажмите «Чувствительность встряхивания» и настройте его на желаемое значение.

Еще следует помнить, что светодиодные фонарики потребляют мало энергии, поэтому их постоянное включение не сильно разряжает аккумулятор. Но телефон может перегреться – так что лучше использовать фонарик только при реальной необходимости.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений.

Также стало известно, какие простые приемы помогут "опознать" знакомую песню. Интересно, что для этого даже необязательно использовать привычное приложение Shazam.