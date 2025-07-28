Фонарик на смартфоне можно включить несколькими способами, о которых вы и не подозревали
Одна из самых полезных функций на смартфонах Android – это фонарик, который подстрахует на случай отключения электроэнергии. При этом мало кто знает, что функцию можно активировать по-разному.
Самый быстрый доступ к фонарику, а затем и к панели быстрых настроек обеспечивает настройка экрана блокировки, пишет androidpolice.com. Издание перечисляет несколько способов включения фонарика на Android.
Добавьте ярлык фонарика на экран блокировки
Новые версии Android (например, Android 14 и Android 15) позволяют настраивать экран блокировки с помощью различных стилей часов, шрифтов, цветов и быстрых сочетаний клавиш. Действия могут несколько различаться в зависимости от модели телефона.
На смартфоне Pixel:
- Откройте «Настройки».
- Прокрутите до раздела «Обои и стиль».
- Выберите «Экран блокировки» и нажмите «Ярлыки».
- Выберите Torch в качестве левого или правого ярлыка на экране блокировки Pixel.
- Используйте кнопку питания, чтобы выключить экран и проверить экран блокировки.
- Нажмите и удерживайте значок фонарика, чтобы включить его. Нажмите еще раз, чтобы выключить фонарик.
На смартфоне Samsung:
- Выберите «Экран блокировки» и AOD.
- Включите «Нажмите и удерживайте для редактирования».
- Нажмите и удерживайте, чтобы изменить переключатель на экране блокировки и в настройках AOD на телефоне Samsung.
- Вернитесь на экран блокировки, нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню «Изменить экран блокировки».
- Нажмите на значок слева или справа (по умолчанию это может быть приложение телефона и камеры), чтобы изменить ярлык, и выберите «Фонарик».
Использовать быстрые настройки
Панель быстрых настроек поддерживается шире, чем ярлыки на экране блокировки на большинстве Android-смартфонов. Чтобы ее открыть:
- Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек. На некоторых телефонах панель уведомлений можно пропустить двумя пальцами.
- Нажмите на плитку «Фонарик», чтобы включить её. Нажмите еще раз, чтобы выключить.
Используйте виджет «Краткий обзор»
Виджет «Краткий обзор» на главном экране и экране блокировки отображает информацию, выходящую за рамки даты, времени и погоды. Вы можете настроить его так, чтобы он отображал больше информации.
Как использовать виджет (на смартфоне Pixel):
- Нажмите и удерживайте главный экран телефона и выберите «Домашние настройки».
- Нажмите значок настроек рядом с пунктом «Краткий обзор».
- Прокрутите вниз и включите фонарик.
- В следующий раз, когда фонарик включится, экран блокировки напомнит вам о необходимости его выключить. Нажмите на напоминание, чтобы сделать это.
Использовать быстрое нажатие
В Android 12 Google представила функцию Quick Tap, позволяющую дважды коснуться задней панели телефона для выполнения определенных действий. Однако функция включения фонарика тогда еще отсутствовала.
В ОС Android 13 и более поздних версиях вы можете дважды нажать на заднюю панель телефона, чтобы включить фонарик.
Чтобы получить доступ к функции быстрого нажатия:
- Откройте приложение «Настройки».
- Перейдите в Система > Жесты > Быстрое нажатие для запуска действий.
- Нажмите переключатель «Использовать быстрое нажатие», чтобы включить эту функцию.
- Прокрутите вниз и нажмите «Включить фонарик».
- Дважды коснитесь задней панели телефона, чтобы увидеть уведомление об обнаружении быстрого нажатия.
- Закройте «Настройки».
- Если дважды быстро постучать по задней панели Android-смартфона, включится фонарик. Повторите это действие, чтобы выключить его.
Если вы случайно включили фонарик, включите параметр «Требовать более сильные нажатия». Это снижает чувствительность датчиков телефона и уменьшает количество случайных срабатываний.
Используйте Google Assistant
Этот помощник поможет вам быстро справиться с делами буквально со свободными руками. Вот как им пользоваться:
- Запустите Google Assistant удобным для вас способом. Проведите пальцем от угла экрана, удерживайте кнопку «Домой» на панели навигации, произнесите фразу, например, «Окей, Google», или дважды коснитесь задней панели смартфона Android.
- Когда появится Google Assistant, скажите или введите «Включить фонарик».
- Фонарик включится, и появится всплывающее окно. Нажмите кнопку, чтобы выключить его, когда закончите.
- Вы также можете сказать или ввести «Выключить фонарик».
Опция встряхивания
Кроме встроенного фонарика в самом смартфоне, есть и другие приложения, которые могут пригодиться. Например, Shake Flashlight, которое включает фонарик встряхиванием телефона.
Воспользоваться им можно так:
- Загрузите приложение Shake Flashlight из Google Play Store.
- Откройте приложение и нажмите кнопку питания на фонарике.
- Разрешите Shake Flashlight доступ к подсветке на задней панели телефона.
- После получения разрешения загорается фонарик.
- Чтобы активировать функцию «Встряхнуть для переключения», нажмите на дополнительное меню (значок с тремя точками) в правом верхнем углу.
- Выберите опцию «Встряхнуть для переключения» и разрешите получение уведомлений.
- Если встряхивание происходит неравномерно, нажмите «Чувствительность встряхивания» и настройте его на желаемое значение.
Еще следует помнить, что светодиодные фонарики потребляют мало энергии, поэтому их постоянное включение не сильно разряжает аккумулятор. Но телефон может перегреться – так что лучше использовать фонарик только при реальной необходимости.
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