Фонарик на смартфоне можно включить несколькими способами, о которых вы и не подозревали

Одна из самых полезных функций на смартфонах Android – это фонарик, который подстрахует на случай отключения электроэнергии. При этом мало кто знает, что функцию можно активировать по-разному.

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Самый быстрый доступ к фонарику, а затем и к панели быстрых настроек обеспечивает настройка экрана блокировки, пишет androidpolice.com. Издание перечисляет несколько способов включения фонарика на Android.

Добавьте ярлык фонарика на экран блокировки

Новые версии Android (например, Android 14 и Android 15) позволяют настраивать экран блокировки с помощью различных стилей часов, шрифтов, цветов и быстрых сочетаний клавиш. Действия могут несколько различаться в зависимости от модели телефона.

На смартфоне Pixel:

Откройте «Настройки».

Прокрутите до раздела «Обои и стиль».

Выберите «Экран блокировки» и нажмите «Ярлыки».

Выберите Torch в качестве левого или правого ярлыка на экране блокировки Pixel.

Используйте кнопку питания, чтобы выключить экран и проверить экран блокировки.

Нажмите и удерживайте значок фонарика, чтобы включить его. Нажмите еще раз, чтобы выключить фонарик.

На смартфоне Samsung:

Выберите «Экран блокировки» и AOD.

Включите «Нажмите и удерживайте для редактирования».

Нажмите и удерживайте, чтобы изменить переключатель на экране блокировки и в настройках AOD на телефоне Samsung.

Вернитесь на экран блокировки, нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню «Изменить экран блокировки».

Нажмите на значок слева или справа (по умолчанию это может быть приложение телефона и камеры), чтобы изменить ярлык, и выберите «Фонарик».

Использовать быстрые настройки

Панель быстрых настроек поддерживается шире, чем ярлыки на экране блокировки на большинстве Android-смартфонов. Чтобы ее открыть:

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек. На некоторых телефонах панель уведомлений можно пропустить двумя пальцами.

Нажмите на плитку «Фонарик», чтобы включить её. Нажмите еще раз, чтобы выключить.

Используйте виджет «Краткий обзор»

Виджет «Краткий обзор» на главном экране и экране блокировки отображает информацию, выходящую за рамки даты, времени и погоды. Вы можете настроить его так, чтобы он отображал больше информации.

Как использовать виджет (на смартфоне Pixel):

Нажмите и удерживайте главный экран телефона и выберите «Домашние настройки».

Нажмите значок настроек рядом с пунктом «Краткий обзор».

Прокрутите вниз и включите фонарик.

В следующий раз, когда фонарик включится, экран блокировки напомнит вам о необходимости его выключить. Нажмите на напоминание, чтобы сделать это.

Использовать быстрое нажатие

В Android 12 Google представила функцию Quick Tap, позволяющую дважды коснуться задней панели телефона для выполнения определенных действий. Однако функция включения фонарика тогда еще отсутствовала.

В ОС Android 13 и более поздних версиях вы можете дважды нажать на заднюю панель телефона, чтобы включить фонарик.

Чтобы получить доступ к функции быстрого нажатия:

Откройте приложение «Настройки».

Перейдите в Система > Жесты > Быстрое нажатие для запуска действий.

Нажмите переключатель «Использовать быстрое нажатие», чтобы включить эту функцию.

Прокрутите вниз и нажмите «Включить фонарик».

Дважды коснитесь задней панели телефона, чтобы увидеть уведомление об обнаружении быстрого нажатия.

Закройте «Настройки».

Если дважды быстро постучать по задней панели Android-смартфона, включится фонарик. Повторите это действие, чтобы выключить его.

Если вы случайно включили фонарик, включите параметр «Требовать более сильные нажатия». Это снижает чувствительность датчиков телефона и уменьшает количество случайных срабатываний.

Используйте Google Assistant

Этот помощник поможет вам быстро справиться с делами буквально со свободными руками. Вот как им пользоваться:

Запустите Google Assistant удобным для вас способом. Проведите пальцем от угла экрана, удерживайте кнопку «Домой» на панели навигации, произнесите фразу, например, «Окей, Google», или дважды коснитесь задней панели смартфона Android.

Когда появится Google Assistant, скажите или введите «Включить фонарик».

Фонарик включится, и появится всплывающее окно. Нажмите кнопку, чтобы выключить его, когда закончите.

Вы также можете сказать или ввести «Выключить фонарик».

Опция встряхивания

Кроме встроенного фонарика в самом смартфоне, есть и другие приложения, которые могут пригодиться. Например, Shake Flashlight, которое включает фонарик встряхиванием телефона.

Воспользоваться им можно так:

Загрузите приложение Shake Flashlight из Google Play Store.

Откройте приложение и нажмите кнопку питания на фонарике.

Разрешите Shake Flashlight доступ к подсветке на задней панели телефона.

После получения разрешения загорается фонарик.

Чтобы активировать функцию «Встряхнуть для переключения», нажмите на дополнительное меню (значок с тремя точками) в правом верхнем углу.

Выберите опцию «Встряхнуть для переключения» и разрешите получение уведомлений.

Если встряхивание происходит неравномерно, нажмите «Чувствительность встряхивания» и настройте его на желаемое значение.

Еще следует помнить, что светодиодные фонарики потребляют мало энергии, поэтому их постоянное включение не сильно разряжает аккумулятор. Но телефон может перегреться – так что лучше использовать фонарик только при реальной необходимости.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений.

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