Ліхтарик на смартфоні можна увімкнути кількома способами, про які ви й не підозрювали

Одна з найкорисніших функцій на смартфонах Android — це ліхтарик, який підстрахує на випадок відключення електроенергії. При цьому мало хто знає, що функцію можна активувати по-різному.

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Найшвидший доступ до ліхтарика, а потім і до панелі швидких налаштувань забезпечує налаштування екрана блокування, пише androidpolice.com. Видання перераховує кілька способів увімкнення ліхтарика на Android.

Додайте ярлик ліхтарика на екран блокування

Нові версії Android (наприклад, Android 14 і Android 15) дають змогу налаштовувати екран блокування за допомогою різних стилів годинника, шрифтів, кольорів і швидких поєднань клавіш. Дії можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефона.

На смартфоні Pixel:

Відкрийте "Налаштування".

Прокрутіть до розділу "Шпалери та стиль".

Виберіть "Екран блокування" і натисніть "Ярлики".

Виберіть Torch як лівий або правий ярлик на екрані блокування Pixel.

Використовуйте кнопку живлення, щоб вимкнути екран і перевірити екран блокування.

Натисніть і утримуйте значок ліхтарика, щоб увімкнути його. Натисніть ще раз, щоб вимкнути ліхтарик.

На смартфоні Samsung:

Виберіть "Екран блокування" і AOD.

Увімкніть "Натисніть і утримуйте для редагування".

Натисніть і утримуйте, щоб змінити перемикач на екрані блокування та в налаштуваннях AOD на телефоні Samsung.

Поверніться на екран блокування, натисніть і утримуйте, щоб відкрити меню "Змінити екран блокування".

Натисніть на піктограму ліворуч або праворуч (за замовчуванням це може бути застосунок телефону та камери), щоб змінити ярлик, і виберіть "Ліхтарик".

Використовувати швидкі налаштування

Панель швидких налаштувань підтримується ширше, ніж ярлики на екрані блокування на більшості Android-смартфонів. Щоб її відкрити:

Проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб відкрити панель швидких налаштувань. На деяких телефонах панель сповіщень можна пропустити двома пальцями.

Натисніть на плитку "Ліхтарик", щоб увімкнути її. Натисніть ще раз, щоб вимкнути.

Використовуйте віджет "Короткий огляд"

Віджет "Короткий огляд" на головному екрані та екрані блокування відображає інформацію, що виходить за рамки дати, часу та погоди. Ви можете налаштувати його так, щоб він відображав більше інформації.

Як використовувати віджет (на смартфоні Pixel):

Натисніть і утримуйте головний екран телефону та виберіть "Домашні налаштування".

Натисніть значок налаштувань поруч із пунктом "Короткий огляд".

Прокрутіть униз і ввімкніть ліхтарик.

Наступного разу, коли ліхтарик увімкнеться, екран блокування нагадає вам про необхідність його вимкнути. Натисніть на нагадування, щоб зробити це.

Використовувати швидке натискання

В Android 12 Google представила функцію Quick Tap, що дає змогу двічі торкнутися задньої панелі телефону для виконання певних дій. Однак функція ввімкнення ліхтарика тоді ще була відсутня.

В ОС Android 13 і пізніших версіях ви можете двічі натиснути на задню панель телефону, щоб увімкнути ліхтарик.

Щоб отримати доступ до функції швидкого натискання:

Відкрийте додаток "Налаштування".

Перейдіть у Система > Жести > Швидке натискання для запуску дій.

Натисніть перемикач "Використовувати швидке натискання", щоб увімкнути цю функцію.

Прокрутіть униз і натисніть "Увімкнути ліхтарик".

Двічі торкніться задньої панелі телефону, щоб побачити повідомлення про виявлення швидкого натискання.

Закрийте "Налаштування".

Якщо двічі швидко постукати по задній панелі Android-смартфона, увімкнеться ліхтарик. Повторіть цю дію, щоб вимкнути його.

Якщо ви випадково увімкнули ліхтарик, увімкніть параметр "Вимагати сильніші натискання". Це знижує чутливість датчиків телефона та зменшує кількість випадкових спрацьовувань.

Використовуйте Google Assistant

Цей помічник допоможе вам швидко впоратися зі справами буквально з вільними руками. Ось як ним користуватися:

Запустіть Google Assistant зручним для вас способом. Проведіть пальцем від кута екрана, утримуйте кнопку "Додому" на панелі навігації, скажіть фразу, наприклад, "Окей, Google", або двічі торкніться задньої панелі смартфона Android.

Коли з'явиться Google Assistant, скажіть або введіть "Увімкнути ліхтарик".

Ліхтарик увімкнеться, і з'явиться спливаюче вікно. Натисніть кнопку, щоб вимкнути його, коли закінчите.

Ви також можете сказати або ввести "Вимкнути ліхтарик".

Опція струшування

Крім вбудованого ліхтарика в самому смартфоні, є й інші додатки, які можуть стати в пригоді. Наприклад, Shake Flashlight, який вмикає ліхтарик струшуванням телефона.

Скористатися ним можна так:

Завантажте додаток Shake Flashlight з Google Play Store.

Відкрийте додаток і натисніть кнопку живлення на ліхтарику.

Дозвольте Shake Flashlight доступ до підсвічування на задній панелі телефона.

Після отримання дозволу загоряється ліхтарик.

Щоб активувати функцію "Струсити для перемикання", натисніть на додаткове меню (значок із трьома крапками) у правому верхньому куті.

Виберіть опцію "Струсити для перемикання" і дозвольте отримання повідомлень.

Якщо струшування відбувається нерівномірно, натисніть "Чутливість струшування" і налаштуйте його на бажане значення.

Ще слід пам'ятати, що світлодіодні ліхтарики споживають мало енергії, тож їхнє постійне ввімкнення не сильно розряджає акумулятор. Але телефон може перегрітися — тож краще використовувати ліхтарик тільки за реальної потреби.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень.

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