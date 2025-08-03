Популярные смартфоны получают бесполезные функции: чем разочарованы эксперты

Многие пользователи ждали обновление Pixel Drop от Google, особенно функцию Pixel VIPs. Разработчики обещали, что она поможет оставаться на связи максимально удобным способом, – но в итоге презентация принесла одни огорчения.

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Во-первых, возникла путаница с поиском этой функции, пишет androidauthority.com. Как отмечают эксперты издания, как и Pixel Screenshots, и Pixel Studio, которые появились в прошлом году, VIPs казался новым эксклюзивным приложением Pixel. Однако это лишь отчасти так – он не отображается в виде собственного значка в панели запуска. Таким образом, сразу возникают сложности с тем, чтобы хотя бы найти виджет.

Да и сама новинка не оправдала ожиданий. Ее надо еще тщательно дорабатывать, настаивают эксперты: пока что это «просто очередной виджет, который можно было бы не оставлять на втором или третьем экране, не говоря уже о главном».

Но даже если не брать во внимание «сырой» дизайн, то базовый функционал все равно несовершенный. Взять, к примеру, раздел заметок. У каждого VIP-клиента есть раздел в профиле, посвящённый небольшим заметкам, которые надо создавать вручную. По словам специалистов, эти заметки — самые неудачные из всех подобных приложений. Тут нет никаких органайзеров, нельзя ни установить напоминание для заметки, ни архивировать ее, ни выполнять поиск. Google Keep или Tasks для таких целей подойдут намного лучше.

Из того, что все-таки понравилось тестировщикам, – напоминания о предстоящем дне рождения с помощью эмодзи-торта на виджете и красочного баннера в полноэкранном профиле. Что касается взаимодействия с контактами, то и тут есть куда улучшаться – пока что в приложении отображаются только Google Phone, Google Messages и WhatsApp.

К разделу «Чем заняться» тоже остались вопросы. Вы можете ввести свои предпочтения относительно занятий, которые вам нравятся, и приложение начнет давать вам рекомендации. Функции не хватает персонализации – например, она может посоветовать фильмы и сериалы, но это слишком общая рекомендация.

Google следует уделять больше внимания виджетам, если они хотят добиться более широкого распространения среди пользователей Android, подытоживают эксперты.

Ранее стало известно, что популярный браузер может навсегда исчезнуть с ваших смартфонов. Речь шла о мобильном браузере Google Chrome, причем его могут перестать устанавливать и на новых iPhone, и на смартфонах на базе Android.

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