Популярні смартфони отримують непотрібні функції: чим розчаровані експерти

Багато користувачів чекали на оновлення Pixel Drop від Google, особливо на функцію Pixel VIPs. Розробники обіцяли, що вона допоможе залишатися на зв'язку максимально зручним способом, — але в підсумку презентація принесла одні засмучення.

Related video

По-перше, виникла плутанина з пошуком цієї функції, пише androidauthority.com. Як зазначають експерти видання, як і Pixel Screenshots, і Pixel Studio, що з'явилися торік, VIPs здавався новим ексклюзивним додатком Pixel. Однак це лише частково так — він не відображається у вигляді власного значка в панелі запуску. Таким чином, одразу виникають складнощі з тим, щоб хоча б знайти віджет.

Та й сама новинка не виправдала очікувань. Її треба ще ретельно допрацьовувати, наполягають експерти: поки що це "просто черговий віджет, який можна було б не залишати на другому або третьому екрані, не кажучи вже про головний".

Але навіть якщо не брати до уваги "сирий" дизайн, то базовий функціонал все одно недосконалий. Узяти, наприклад, розділ нотаток. У кожного VIP-клієнта є розділ у профілі, присвячений невеликим нотаткам, які треба створювати вручну. За словами фахівців, ці замітки — найневдаліші з усіх подібних застосунків. Тут немає жодних органайзерів, не можна ні встановити нагадування для замітки, ні архівувати її, ні виконувати пошук. Google Keep або Tasks для таких цілей підійдуть набагато краще.

З того, що все-таки сподобалося тестувальникам, — нагадування про майбутній день народження за допомогою емодзі-торту на віджеті і барвистого банера в повноекранному профілі. Що стосується взаємодії з контактами, то і тут є куди поліпшуватися — поки що в застосунку відображаються тільки Google Phone, Google Messages і WhatsApp.

До розділу "Чим зайнятися" теж залишилися питання. Ви можете ввести свої вподобання щодо занять, які вам подобаються, і додаток почне давати вам рекомендації. Функції не вистачає персоналізації — наприклад, вона може порадити фільми та серіали, але це занадто загальна рекомендація.

Google слід приділяти більше уваги віджетам, якщо вони хочуть домогтися ширшого поширення серед користувачів Android, підсумовують експерти.

Раніше стало відомо, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Йшлося про мобільний браузер Google Chrome, причому його можуть перестати встановлювати і на нових iPhone, і на смартфонах на базі Android.

Також Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на відповідному сайті.