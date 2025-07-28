Какой переводчик выбрать: эксперты оценили популярные приложения

Приложения-переводчики нужны обязательно. Они пригодятся не только для путешественников, но и для тех, кто хочет углубиться в изучение иностранная языка. Тут приходится выбирать между двумя главными игроками – Google Translate и Apple Translate.

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Эти два приложения (обычно встроенные в устройства Android или iOS) включают три основных режима перевода, отмечает slashgear.com. Это «Текст», «Разговор» и «Камера»,

Режим «Текст» — это обычный односторонний перевод, когда вы просто вводите или произносите фразу, и она переводится на выбранный вами язык. Режим «Разговор» позволяет двум пользователям общаться друг с другом на их родных языках, а приложение выступает в роли переводчика. А режим «Камера» переводит текст с изображения на любой из поддерживаемых языков.

Google и Apple Translate, как правило, предоставляют похожие базовые функции для этих трех режимов. Но все же есть и свои особенности.

Google Translate: плюсы и минусы

Эксперты говорят, что при всем сходстве у Google Translate функций все-таки больше, чем у Apple Translate. Например, тут просто больше языков – их более 200, начиная от таких распространенных, как французский и испанский, до менее известных региональных вариаций (например, сапотекский в Мексике). При этом не все из этих языков поддерживаются всеми функциями Google Translate. Например, режим разговора ограничен всего примерно 70 языками, а режим камеры поддерживает чуть более 100. Для сравнения – Apple Translate поддерживает только 20 языков, включая немецкий, японский и украинский. Но его преимущество в том, что большинство языков поддерживаются во всех трех режимах перевода.

В Google Translate есть рукописный перевод (в Apple Translate вы его не найдете). Вместо того, чтобы печатать слово, можно просто написать его на экране. Это удобно для языков с собственной письменностью – например, японского – но может пригодиться и для языков с английским алфавитом. Сервис также предлагает офлайн-перевод для 59 языков, (а Apple – только для 19).

Google Translate также включает инструмент транскрибации. Этот инструмент прослушивает устную речь и выводит переведенный текст на экран. Расшифровку можно сохранить в «Избранном» для дальнейшего использования.

Фишки Apple Translate

В отличие от конкурента из Google, Apple Translate предлагает функцию словаря. При переводе под текстом появляется соответствующий значок, который объясняет значение слова на другом языке и приводит примеры его употребления.

В режиме разговора Apple Translate позволяет переключиться в режим «Лицом к лицу» для дополнительного удобства. Экран разделяется пополам: верхняя половина обращена к собеседнику, а нижняя — к вам. Таким образом, вы оба видите весь разговор только на понятном вам языке.

Пожалуй, самое ценное в Apple Translate – это его доступность. Функционал не ограничивается лишь самим приложением – получить к нему доступ можно из любого пункта iPhone. Достаточно просто выделить текст и нажать кнопку «Перевести» в появившемся контекстном меню. Затем вы можете выбрать язык для перевода и даже сохранить этот перевод, не открывая приложение Apple Translate.

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