Який перекладач обрати: експерти оцінили популярні додатки

Додатки-перекладачі потрібні обов'язково. Вони стануть у пригоді не тільки для мандрівників, а й для тих, хто хоче заглибитися у вивчення іноземної мови. Тут доводиться вибирати між двома головними гравцями — Google Translate і Apple Translate.

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Ці два додатки (зазвичай вбудовані в пристрої Android або iOS) включають три основні режими перекладу, зазначає slashgear.com. Це "Текст", "Розмова" і "Камера",

Режим "Текст" — це звичайний односторонній переклад, коли ви просто вводите або вимовляєте фразу, і вона перекладається обраною вами мовою. Режим "Розмова" дає змогу двом користувачам спілкуватися один з одним їхніми рідними мовами, а застосунок виступає в ролі перекладача. А режим "Камера" перекладає текст із зображення будь-якою з підтримуваних мов.

Google і Apple Translate, як правило, надають схожі базові функції для цих трьох режимів. Але все ж є і свої особливості.

Google Translate: плюси та мінуси

Експерти кажуть, що за всієї схожості у Google Translate функцій усе-таки більше, ніж у Apple Translate. Наприклад, тут просто більше мов — їх понад 200, починаючи від таких поширених, як французька та іспанська, до менш відомих регіональних варіацій (наприклад, сапотекська в Мексиці). При цьому не всі з цих мов підтримуються всіма функціями Google Translate. Наприклад, режим розмови обмежений лише приблизно 70 мовами, а режим камери підтримує трохи більше 100. Для порівняння — Apple Translate підтримує тільки 20 мов, включно з німецькою, японською та українською. Але його перевага в тому, що більшість мов підтримуються у всіх трьох режимах перекладу.

У Google Translate є рукописний переклад (в Apple Translate ви його не знайдете). Замість того, щоб друкувати слово, можна просто написати його на екрані. Це зручно для мов із власною писемністю — наприклад, японської — але може стати в пригоді і для мов з англійським алфавітом. Сервіс також пропонує офлайн-переклад для 59 мов, (а Apple — тільки для 19).

Google Translate також включає інструмент транскрибації. Цей інструмент прослуховує усне мовлення і виводить перекладений текст на екран. Розшифровку можна зберегти в "Вибраному" для подальшого використання.

Фішки Apple Translate

На відміну від конкурента з Google, Apple Translate пропонує функцію словника. Під час перекладу під текстом з'являється відповідний значок, який пояснює значення слова іншою мовою та наводить приклади його вживання.

У режимі розмови Apple Translate дає змогу переключитися в режим "Лицем до лиця" для додаткової зручності. Екран розділяється навпіл: верхня половина звернена до співрозмовника, а нижня — до вас. Таким чином, ви обидва бачите всю розмову тільки зрозумілою вам мовою.

Мабуть, найцінніше в Apple Translate — це його доступність. Функціонал не обмежується лише самим додатком — отримати до нього доступ можна з будь-якого пункту iPhone. Досить просто виділити текст і натиснути кнопку "Перекласти" в контекстному меню, яке з'явиться. Потім ви можете вибрати мову для перекладу і навіть зберегти цей переклад, не відкриваючи додаток Apple Translate.

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