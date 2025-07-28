High-Tech "кирпич": уникальный телефон FOSSiBOT F107 Pro делает яркие фото даже в темноте

Европейская компания FOSSiBOT выпустила смартфон F107 Pro создает яркие цветные изображения практически в полной темноте.

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Ночное видение в смартфонах долгое время ассоциировалось с зернистыми черно-белыми изображениями, для работы которых часто требовалась инфракрасная подсветка, но ситуацию изменила технология Starlight Night Vision. Подробности стали известны сайту Tech Radar.

Камера F107 Pro способна делать полноцветные снимки при освещенности всего 0,0005 люкс — это темнее, чем безлунная ночь в дикой природе. Такого результата удается достичь благодаря широкоугольному объективу и сверхчувствительному сенсору, который использует такие источники окружающего света, как звезды и рассеянный лунный свет.

Если устройство работает так, как заявлено, оно может оказаться полезным для профессионалов или любителей экстремального отдыха на природе. Однако Tech Radar сомневается, что идеальные условия слабого освещения будут часто соблюдаться в реальной жизни, и пользователи F107 Pro смогут делать такие же качественные снимки, как представила FOSSiBOT в своих рекламных материалах.

Cравнение фото F107 Pro и инфракрасной камеры в темноте Фото: FOSSiBOT

Впрочем, при обычном освещении смартфон тоже пригодится. Он оснащен впечатляющей основной камерой на 200 МП и широкоугольный макрообъектив на 50 МП для снимков, а также фронтальную камеру на 32 МП для селфи и видеозвонков. Главное, чтобы помимо датчиков гаджет обладал качественным объективом и программным обеспечением для обработки изображений, на чем производители защищенных моделей часто экономят.

Защита у модели на высоком уровне, ведь она получила сертификат MIL-STD-810H и рейтинги IP68/IP69K. Другими словами, телефон не боится падения, погружения в воду, пыли и экстремальных температур. Еще одна особенности — мощный фонарь, который бьет на 50 метров.

Что касается производительности, F107 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 5G и может похвастаться оперативной памятью объемом до 30 ГБ (с возможностью расширения виртуальной памяти) и встроенной памятью объемом 512 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ. Этой мощности вполне достаточно для многозадачности, хранения больших объемов медиафайлов или запуска требовательных бизнес-приложений на смартфоне.

Телефон также оснащен массивным аккумулятором емкостью 28 000 мАч, что делает его ближе к защищенным планшетам. Высокая автономность, бесспорно, полезна, но большая батарея также делает устройство тяжелее и массивнее, а значит не таким удобным для повседневного использования.

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