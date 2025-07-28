High-Tech "цегла": унікальний телефон FOSSiBOT F107 Pro робить яскраві фото навіть у темряві

Європейська компанія FOSSiBOT випустила смартфон F107 Pro, який створює яскраві кольорові зображення практично в повній темряві.

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Нічне бачення в смартфонах довгий час асоціювалося із зернистими чорно-білими зображеннями, для роботи яких часто було потрібне інфрачервоне підсвічування, але ситуацію змінила технологія Starlight Night Vision. Подробиці стали відомі сайту Tech Radar.

Камера F107 Pro здатна робити повнокольорові знімки за освітленості всього 0,0005 люкс — це темніше, ніж безмісячна ніч у дикій природі. Такого результату вдається досягти завдяки ширококутному об'єктиву і надчутливому сенсору, який використовує такі джерела навколишнього світла, як зірки і розсіяне місячне світло.

Якщо пристрій працює так, як заявлено, він може виявитися корисним для професіоналів або любителів екстремального відпочинку на природі. Однак Tech Radar сумнівається, що ідеальні умови слабкого освітлення часто дотримуватимуться в реальному житті, і користувачі F107 Pro зможуть робити такі ж якісні знімки, як представила FOSSiBOT у своїх рекламних матеріалах.

Порівняння фото F107 Pro та інфрачервоної камери в темряві Фото: FOSSiBOT

Втім, при звичайному освітленні смартфон теж стане в пригоді. Він оснащений вражаючою основною камерою на 200 МП і ширококутний макрооб'єктив на 50 МП для знімків, а також фронтальною камерою на 32 МП для селфі і відеодзвінків. Головне, щоб крім датчиків гаджет мав якісний об'єктив і програмне забезпечення для обробки зображень, на чому виробники захищених моделей часто економлять.

Захист у моделі на високому рівні, адже вона отримала сертифікат MIL-STD-810H і рейтинги IP68/IP69K. Іншими словами, телефон не боїться падіння, занурення у воду, пилу та екстремальних температур. Ще одна особливості — потужний ліхтар, який б'є на 50 метрів.

Що стосується продуктивності, F107 Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 7300 5G і може похвалитися оперативною пам'яттю об'ємом до 30 ГБ (з можливістю розширення віртуальної пам'яті) і вбудованою пам'яттю об'ємом 512 ГБ з можливістю розширення до 2 ТБ. Цієї потужності цілком достатньо для багатозадачності, зберігання великих обсягів медіафайлів або запуску вимогливих бізнес-додатків на смартфоні.

Телефон також оснащений масивним акумулятором ємністю 28 000 мАг, що робить його ближчим до захищених планшетів. Висока автономність, безперечно, корисна, але велика батарея також робить пристрій важчим і масивнішим, а значить не таким зручним для повсякденного використання.

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