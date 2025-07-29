Самая противоречивая функция для iPhone: на каких моделях она точно есть

Инструмент ИИ Apple Intelligence уже заслужил неоднозначную репутацию. С одной стороны, искусственный интеллект – это неотъемлемая часть современных гаджетов, с другой – отзывы бывали очень негативными. Впрочем, эта функция есть не на всех iPhone.

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Apple Intelligence предлагает множество разных опций, пишет slashgear.com. Но такая технология может работать только при наличии соответствующего оборудования. Поэтому на более старых моделях iPhone инструментарий Apple Intelligence недоступен (по крайней мере, пока).

На данный момент совместимыми с Apple Intelligence являются такие модели:

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max,

iPhone 16,

iPhone 16e,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max.

В целом, Apple Intelligence совместим с iPhone на базе более новых процессоров: A17 Pro, A18 или A18 Pro. Разумеется, ожидают, что последующие модели iPhone с более продвинутыми технологиями тоже будут оснащены Apple Intelligence.

Также, по данным издания, Apple может со временем выпустить и версию, работающую на более старых моделях iPhone.

Между прочим, Apple Intelligence работает не только на iPhone, но и на ряде других гаджетов экосистемы Apple. Среди iPad функция Apple Intelligence доступна на трех моделях:

iPad mini (A17 Pro),

iPad Air (M1 и новее),

iPad Pro (M1 и новее).

Что касается ноутбуков Mac, то Apple Intelligence разработана для работы с такими моделями:

MacBook Air (M1 и новее),

MacBook Pro (M1 и новее).

Есть и настольные компьютеры, такие как iMac и Mac mini, работающие на базе M1 или новее и также совместимые с Apple Intelligence. Еще с этим инструментом работают Mac Studio с M1 Max (или новее) и Mac Pro с M2 Ultra (или новее).

Напомним, ранее стало известно, что на iPhone возвращается функция, которая всех бесит . Речь шла о функции сводок уведомлений – как раз с использованием Apple Intelligence. До этого на нее жаловались, что она вводит в заблуждение пользователей своими неправдивыми новостями. Причем претензии предъявляли самые респектабельные СМИ – в частности, BBC, New York Times и Washington Post.