Найсуперечливіша функція для iPhone: на яких моделях вона точно є

Інструмент ШІ Apple Intelligence уже заслужив неоднозначну репутацію. З одного боку, штучний інтелект — це невід'ємна частина сучасних гаджетів, з іншого — відгуки бували дуже негативними. Утім, ця функція є не на всіх iPhone.

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Apple Intelligence пропонує безліч різних опцій, пише slashgear.com. Але така технологія може працювати тільки за наявності відповідного обладнання. Тому на старіших моделях iPhone інструментарій Apple Intelligence недоступний (принаймні, поки що).

На даний момент сумісними з Apple Intelligence є такі моделі:

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max,

iPhone 16,

iPhone 16e,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max.

Загалом, Apple Intelligence сумісний з iPhone на базі новіших процесорів: A17 Pro, A18 або A18 Pro. Зрозуміло, очікують, що наступні моделі iPhone з більш просунутими технологіями теж будуть оснащені Apple Intelligence.

Також, за даними видання, Apple може з часом випустити і версію, що працює на старіших моделях iPhone.

Між іншим, Apple Intelligence працює не тільки на iPhone, а й на низці інших гаджетів екосистеми Apple. Серед iPad функція Apple Intelligence доступна на трьох моделях:

iPad mini (A17 Pro),

iPad Air (M1 і новіше),

iPad Pro (M1 і новіше).

Що стосується ноутбуків Mac, то Apple Intelligence розроблена для роботи з такими моделями:

MacBook Air (M1 і новіше),

MacBook Pro (M1 і новіше).

Є й настільні комп'ютери, такі як iMac і Mac mini, що працюють на базі M1 або новіше і також сумісні з Apple Intelligence. Ще з цим інструментом працюють Mac Studio з M1 Max (або новіше) і Mac Pro з M2 Ultra (або новіше).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на iPhone повертається функція, яка всіх дратує . Йшлося про функцію зведень повідомлень — якраз із використанням Apple Intelligence. До цього на неї скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами. Причому претензії висували найреспектабельніші ЗМІ — зокрема, BBC, New York Times і Washington Post.