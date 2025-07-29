Странная проблема с дисплеями лучших смартфонов: что делать, если появилась зеленая полоса

На многих смартфонах зафиксирована странная и раздражающая проблема, возникающая просто ниоткуда, – причем от нее не застрахованы даже флагманские устройства.

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На телефонах премиум-класса, особенно на тех, которые оснащены OLED-экранами, появляется вертикальная зеленая полоса, уточняет gizmochina.com. Причем началось все еще в 2020 году, когда жалобы поступили от владельцев Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 и 9 Pro и даже iPhone X.

К моменту появления Galaxy S21 Ultra вертикальные цветные линии, чаще всего зеленые, стали настоящей головной болью, отмечает издание. И они не исчезли даже теперь, во времена флагманов Galaxy S25 и OnePlus 13.

Иногда эти противные полосы бывают розового, белого и даже фиолетового цветов, но зеленый все же преобладает. Эксперты называют несколько причин этой неприятности.

Отказ OLED-дисплея даже у лучших смартфонов

В отличие от ЖК-дисплеев, использующих подсветку, OLED-панели используют миллионы крошечных самоизлучающих пикселей, каждый из которых управляется тонкопленочными транзисторами (TFT) и сложной схемой. Выход из строя даже одного транзистора может привести к серьезным последствиям. Например, если столбец зеленых субпикселей заблокируется во включенном состоянии, он может вызвать вертикальную зеленую полосу по всему дисплею. Это не программный сбой, а физический дефект.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что эти полосы — признак аппаратной неисправности. Во многих случаях причиной является некачественная пайка, слабый разъем дисплея или дефект самой панели, который проявляется только через несколько месяцев использования. Бывает и так, что играет роль перегрев – от зарядки, игр или даже установки обновления ПО.

Странную проблему вызывают производственные дефекты

Некоторые партии OLED-панелей могут быть больше других подвержены отказам, особенно в условиях, когда компании стремятся выпускать более тонкие дисплеи, более узкие рамки и более высокую частоту обновления.

Любой небольшой дефект, возникающий в процессе производства, будь то тончайшая трещина в схеме или слегка смещенный гибкий кабель, может проявиться через несколько месяцев в виде той самой цветной линии.

Тут тоже надо учитывать фактор климата: проблема встречается чаще в регионах с высокой температурой и влажностью (например, в странах Юго-Восточной Азии). OLED-панели чувствительны и к влаге, и к перепадам температур, поэтому длительное воздействие неблагоприятных условий может ускорить их износ.

Какие смартфоны столкнулись с проблемой

Список «пострадавших» гаджетов довольно длинный. Наиболее затронутыми оказались серии Samsung Galaxy S20, S21 и S22.

Попали в «зону поражения» и телефоны OnePlus, особенно 8T, 9R и 9 Pro.

Даже Apple не была застрахована: некоторые ранние модели iPhone X столкнулись с «зеленой линией смерти», хотя тогда компания посчитала это аппаратным дефектом и предложила замену по гарантии.

Но проблема оказалась шире, чем конкретные модели или даже бренды. Жалобы поступали от пользователей Pixel 6, Oppo и Vivo, а также от некоторых пользователей Xiaomi.

Как решить проблему

Сложность в том, что универсального программного решения нет. Если на вашем телефоне появляется зеленая полоса, то, скорее всего, придется просто менять дисплей.

Некоторые производители уже приняли меры. Например, Samsung предложила бесплатную замену дисплеев для затронутых моделей Galaxy в Индии, а пожизненная гарантия OnePlus в некоторых регионах распространяется на проблему независимо от статуса гарантии.

В любом случае, эпидемия «зеленой линии» стала тревожным сигналом для отрасли. OLED продолжает определять качество изображения на смартфонах, и теперь производители должны думать, как обеспечить и долгосрочную надежность, а не только яркие цвета, уже с первого дня.

По данным экспертов, новые AMOLED-дисплеи, выпускаемые с 2024 года, будут включать в себя изменения в конструкции, призванные минимизировать подобные неприятности.

Ранее Фокус сообщал, что популярные смартфоны выдают "противную" ошибку. Речь как раз шла о телефоне Galaxy Note 20 Ultra и о цветной полосе на его дисплее.

А китайская компания OnePlus ввела "пожизненную гарантию" на экраны своих смартфонов. Это тоже было связано с выявлением неприятной проблемы с дисплеями – а именно, зеленой полосы.