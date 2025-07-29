Дивна проблема з дисплеями найкращих смартфонів: що робити, якщо з'явилася зелена смуга

На багатьох смартфонах зафіксована дивна і дратівлива проблема, що виникає просто нізвідки, — причому від неї не застраховані навіть флагманські пристрої.

Related video

На телефонах преміум-класу, особливо на тих, які оснащені OLED-екранами, з'являється вертикальна зелена смуга, уточнює gizmochina.com. Причому почалося все ще 2020 року, коли скарги надійшли від власників Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 і 9 Pro і навіть iPhone X.

До моменту появи Galaxy S21 Ultra вертикальні кольорові лінії, найчастіше зелені, стали справжнім головним болем, зазначає видання. І вони не зникли навіть тепер, за часів флагманів Galaxy S25 і OnePlus 13.

Іноді ці неприємні смуги бувають рожевого, білого і навіть фіолетового кольорів, але зелений все ж переважає. Експерти називають кілька причин цієї неприємності.

Відмова OLED-дисплея навіть у найкращих смартфонів

На відміну від РК-дисплеїв, що використовують підсвічування, OLED-панелі використовують мільйони крихітних самовипромінювальних пікселів, кожен з яких управляється тонкоплівковими транзисторами (TFT) і складною схемою. Вихід з ладу навіть одного транзистора може призвести до серйозних наслідків. Наприклад, якщо стовпчик зелених субпікселів заблокується у ввімкненому стані, він може викликати вертикальну зелену смугу по всьому дисплею. Це не програмний збій, а фізичний дефект.

Більшість фахівців сходяться на думці, що ці смуги — ознака апаратної несправності. У багатьох випадках причиною є неякісна пайка, слабкий роз'єм дисплея або дефект самої панелі, який проявляється тільки через кілька місяців використання. Буває й так, що відіграє роль перегрів — від зарядки, ігор або навіть встановлення оновлення ПЗ.

Дивну проблему спричиняють виробничі дефекти

Деякі партії OLED-панелей можуть бути більше за інших схильні до відмов, особливо в умовах, коли компанії прагнуть випускати більш тонкі дисплеї, вужчі рамки і більш високу частоту оновлення.

Будь-який невеликий дефект, що виникає в процесі виробництва, чи то найтонша тріщина в схемі, чи то злегка зміщений гнучкий кабель, може проявитися через кілька місяців у вигляді тієї самої кольорової лінії.

Тут теж треба враховувати фактор клімату: проблема трапляється частіше в регіонах з високою температурою і вологістю (наприклад, у країнах Південно-Східної Азії). OLED-панелі чутливі і до вологи, і до перепадів температур, тому тривалий вплив несприятливих умов може прискорити їхній знос.

Які смартфони зіткнулися з проблемою

Список "постраждалих" гаджетів досить довгий. Найбільш зачепленими виявилися серії Samsung Galaxy S20, S21 і S22.

Потрапили в "зону ураження" і телефони OnePlus, особливо 8T, 9R і 9 Pro.

Навіть Apple не була застрахована: деякі ранні моделі iPhone X зіткнулися із "зеленою лінією смерті", хоча тоді компанія вважала це апаратним дефектом і запропонувала заміну за гарантією.

Але проблема виявилася ширшою, ніж конкретні моделі або навіть бренди. Скарги надходили від користувачів Pixel 6, Oppo і Vivo, а також від деяких користувачів Xiaomi.

Як вирішити проблему

Складність у тому, що універсального програмного рішення немає. Якщо на вашому телефоні з'являється зелена смуга, то, найімовірніше, доведеться просто міняти дисплей.

Деякі виробники вже вжили заходів. Наприклад, Samsung запропонувала безоплатну заміну дисплеїв для порушених моделей Galaxy в Індії, а довічна гарантія OnePlus у деяких регіонах поширюється на проблему незалежно від статусу гарантії.

У будь-якому разі, епідемія "зеленої лінії" стала тривожним сигналом для галузі. OLED продовжує визначати якість зображення на смартфонах, і тепер виробники повинні думати, як забезпечити і довгострокову надійність, а не тільки яскраві кольори, вже з першого дня.

За даними експертів, нові AMOLED-дисплеї, що випускатимуться з 2024 року, міститимуть зміни в конструкції, покликані мінімізувати подібні неприємності.

Раніше Фокус повідомляв, що популярні смартфони видають "противну" помилку. Йшлося саме про телефон Galaxy Note 20 Ultra і про кольорову смугу на його дисплеї.

А китайська компанія OnePlus ввела "довічну гарантію" на екрани своїх смартфонів. Це теж було пов'язано з виявленням неприємної проблеми з дисплеями — а саме, зеленої смуги.