Пора ли вам менять телефон: эксперты назвали пять самых важных признаков

Бывает так, что смартфон становится больше, чем просто средством связи. К нему привыкаешь, с ним связаны определенные воспоминания, но есть несколько четких признаков, которые указывают на то, что пришло время прощаться.

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Проблемы, которые приносит устаревший телефон, конечно, не самые главные в жизни, отмечает androidauthority.com. Но на некоторые сигналы лучше обратить внимание сразу. Специалисты выделили пять главных маркеров, указывающих на необходимость обновления.

Телефон сильно нагревается

Конечно, если гаджет просто становится слегка теплым, волноваться не о чем. Но если он становится горячим даже во время простых действий, таких как звонки, это значит, что аппаратное обеспечение устарело и не справляется с требованиями новых приложений или современной операционной системы.

Медленная реакция

Это тоже один из тревожных «звоночков», связанный с предыдущим пунктом. Отставание происходит, так как большинство кремниевых полупроводников рассчитаны на работу только в определенном температурном диапазоне. Когда чипы нагреваются выше заданного значения, алгоритмы, заложенные в плату, ограничивают производительность, чтобы снизить нагрев.

Телефон зависает или перезагружается

Старые телефоны часто характеризуются перебоями в работе экрана, что и приводит в перезагрузке.

Правда, бывают случаи, когда внепланово перезагружаются и новые телефоны (такая проблема фиксировалась, например, на девайсах Sony Xperia 1 VII), но обычно зависание и перезагрузка означают, что пора уже покупать новый смартфон.

Долгая зарядка

Износ батареи – не единственная, но самая распространенная причина того, что телефон заряжается медленно.

Иногда можно обойтись без покупки нового телефона, а заменить только аккумулятор, но учтите, что это, скорее всего, будет временным решением.

Экран ведет себя странно

Состарившийся телефон может выдать себя и необычным цветом экрана. Например, известны случаи, когда дисплей смартфона OnePlus 3T приобрел странный розовый оттенок, хотя смартфон не роняли и на экране не было физических повреждений.

Так что, если экран телефона перестал отображать цвета в нормальном режиме, – значит, жить гаджету осталось уже недолго.

Ранее Фокус писал о том, как понять, что камера вашего смартфона вот-вот сломается. Там тоже назывались несколько важных признаков, которые не всегда могут быть очевидными.

Также стало известно, почему надо перестать пользоваться SMS-сообщениями. Дело в том, что эта функция безнадежно устарела, и, к тому же, может быть небезопасной в смысле конфиденциальности.