Чи час вам міняти телефон: експерти назвали п'ять найважливіших ознак

Буває так, що смартфон стає більше, ніж просто засобом зв'язку. До нього звикаєш, з ним пов'язані певні спогади, але є кілька чітких ознак, які вказують на те, що настав час прощатися.

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Проблеми, які приносить застарілий телефон, звісно, не найголовніші в житті, зазначає androidauthority.com. Але на деякі сигнали краще звернути увагу одразу. Фахівці виділили п'ять головних маркерів, що вказують на необхідність оновлення.

Телефон сильно нагрівається

Звісно, якщо гаджет просто стає злегка теплим, хвилюватися нема про що. Але якщо він стає гарячим навіть під час простих дій, як-от дзвінки, це означає, що апаратне забезпечення застаріло і не справляється з вимогами нових застосунків або сучасної операційної системи.

Повільна реакція

Це теж один із тривожних "дзвіночків", пов'язаний із попереднім пунктом. Відставання відбувається, оскільки більшість кремнієвих напівпровідників розраховані на роботу тільки в певному температурному діапазоні. Коли чіпи нагріваються вище заданого значення, алгоритми, закладені в плату, обмежують продуктивність, щоб знизити нагрівання.

Телефон зависає або перезавантажується

Старі телефони часто характеризуються перебоями в роботі екрана, що і призводить до перезавантаження.

Щоправда, трапляються випадки, коли позапланово перезавантажуються і нові телефони (така проблема фіксувалася, наприклад, на девайсах Sony Xperia 1 VII), але зазвичай зависання і перезавантаження означають, що пора вже купувати новий смартфон.

Довга зарядка

Знос батареї — не єдина, але найпоширеніша причина того, що телефон заряджається повільно.

Іноді можна обійтися без купівлі нового телефону, а замінити тільки акумулятор, але врахуйте, що це, найімовірніше, буде тимчасовим рішенням.

Екран поводиться дивно

Постарілий телефон може видати себе і незвичним кольором екрана. Наприклад, відомі випадки, коли дисплей смартфона OnePlus 3T набув дивного рожевого відтінку, хоча смартфон не упускали і на екрані не було фізичних пошкоджень.

Отже, якщо екран телефону перестав відображати кольори в нормальному режимі, — значить, жити гаджету залишилося вже недовго.

Раніше Фокус писав про те, як зрозуміти, що камера вашого смартфона ось-ось зламається. Там теж називалися кілька важливих ознак, які не завжди можуть бути очевидними.

Також стало відомо, чому треба перестати користуватися SMS-повідомленнями. Річ у тім, що ця функція безнадійно застаріла, і, до того ж, може бути небезпечною в сенсі конфіденційності.