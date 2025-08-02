Купить хороший смартфон можно и дешево: эксперты рассказали о лучших "бюджетниках"

Флагманские смартфоны принято считать «лучшими из лучших», и в комплекте с такой характеристикой обычно идет и высокая цена. Но купить хороший телефон и при этом не переплачивать – вполне реально.

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Часто цена и популярность еще не гарантирует качество, предупреждает slashgear.com. Издание приводит в пример iPhone 15, который в прошлом году стал самой продаваемой моделью в США, – при том, что это вообще не лучший гаджет Apple.

Новые смартфоны начального уровня можно купить менее чем за 200 долларов, но эти модели, как правило, используют лишь минимальный набор функций. Конечно, такие телефоны нельзя даже сравнивать с моделями премиум-класса. Но есть представители средней ценовой категории, – например, смартфоны OnePlus, Nothing и Xiaomi – которые как раз демонстрируют превосходные характеристики за вполне умеренную цену. И когда имеешь дело с такими телефонами, уже невольно задумаешься, надо ли платить больше за флагман, хоть он и более раскрученный.

«Золотой серединой» будет выбор телефона в диапазоне от 500 до 800 долларов (примерно от 20 до 33 тысяч гривен), считают эксперты. Это и не слишком дорого, и в то же время все функции представлены на достойном уровне.

Например, смартфоны среднего класса сумели добиться четких AMOLED-дисплеев с разрешением 1080p и высокой частотой обновления. Имеет значение и емкость аккумулятора – по мощности батареи бюджетных телефонов часто не уступают флагманским новинкам (а иногда и опережают их). К тому же, средний смартфон с сильной батареей может прослужить дольше модного «премиального».

То же самое применимо и к камерам. Например, такие бюджетные модели, как Google Pixel 9a (цена от 500 долларов) по качеству камер почти сравнялись с гораздо более дорогими телефонами.

Правильный смартфон среднего класса может дать вам 80% возможностей флагманского устройства — и для большинства пользователей этого более чем достаточно, подытоживают специалисты.

Ранее инсайдеры сообщали, что новый бюджетный смартфон Xiaomi поразит пользователей. Кроме флагманской серии, осенью этого года будет представлена и доступная линейка Redmi Note, и телефон Redmi Note 15 Pro+ с мощной батареей и отличной камерой выведет гаджеты Xiaomi на новый уровень.

Что касается флагманов Xiaomi, то в сентябре ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, станет первым телефоном с аккумулятором емкостью 7000 мАч.