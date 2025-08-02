Купити хороший смартфон можна і дешево: експерти розповіли про найкращі "бюджетники"

Флагманські смартфони заведено вважати "найкращими з найкращих", і в комплекті з такою характеристикою зазвичай йде і висока ціна. Але купити хороший телефон і при цьому не переплачувати — цілком реально.

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Часто ціна та популярність ще не гарантує якість, попереджає slashgear.com. Видання наводить як приклад iPhone 15, який торік став найпопулярнішою моделлю в США, — при тому, що це взагалі не найкращий гаджет Apple.

Нові смартфони початкового рівня можна купити менш ніж за 200 доларів, але ці моделі, як правило, використовують лише мінімальний набір функцій. Звичайно, такі телефони не можна навіть порівнювати з моделями преміум-класу. Але є представники середньої цінової категорії, — наприклад, смартфони OnePlus, Nothing і Xiaomi — які якраз демонструють чудові характеристики за цілком помірну ціну. І коли маєш справу з такими телефонами, вже мимоволі задумаєшся, чи треба платити більше за флагман, хоч він і більш розкручений.

"Золотою серединою" буде вибір телефону в діапазоні від 500 до 800 доларів (приблизно від 20 до 33 тисяч гривень), вважають експерти. Це і не надто дорого, і водночас усі функції представлені на гідному рівні.

Наприклад, смартфони середнього класу зуміли домогтися чітких AMOLED-дисплеїв з роздільною здатністю 1080p і високою частотою оновлення. Має значення і ємність акумулятора — за потужністю батареї бюджетних телефонів часто не поступаються флагманським новинкам (а іноді й випереджають їх). До того ж, середній смартфон із сильною батареєю може прослужити довше за модний "преміальний".

Те ж саме можна застосувати і до камер. Наприклад, такі бюджетні моделі, як Google Pixel 9a (ціна від 500 доларів) за якістю камер майже зрівнялися з набагато дорожчими телефонами.

Правильний смартфон середнього класу може дати вам 80% можливостей флагманського пристрою — і для більшості користувачів цього більш ніж достатньо, підсумовують фахівці.

Раніше інсайдери повідомляли, що новий бюджетний смартфон Xiaomi вразить користувачів. Крім флагманської серії, восени цього року буде представлено і доступну лінійку Redmi Note, і телефон Redmi Note 15 Pro+ з потужною батареєю і відмінною камерою виведе гаджети Xiaomi на новий рівень.

Що стосується флагманів Xiaomi, то у вересні очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, стане першим телефоном з акумулятором ємністю 7000 мАг.