"Застряли в творческой яме": как Apple повторяет путь Samsung с новым iPhone 17 Pro

Новая линейка смартфонов iPhone 17 Pro от Apple может получить довольно серьезные улучшения в области камер и получит одну из забытых функций Samsung Galaxy 2013 года выпуска.

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Похожая функция была у многих телефонов на базе Android, выпущенных в Китае, а также некоторых моделей LG. На это обратил внимание портал Phone Arena, ссылаясь на утечки информации и слухи.

В сети распространяется слух, что iPhone 17 Pro дет оснащен обновленным перископом с подвижным объективом , обеспечивающим 8-кратный оптический зум, новым приложением Pro Camera, которое должно заинтересовать видеоблогеров. Еще у смартфонов появится дополнительная кнопка для управления камерой. При этом датчик основной камеры получит более высокое разрешение 48 МП.

Большинство конкурирующих смартфонов, таких как Samsung Galaxy S25 Ultra или Pixel 9 Pro, имеют 5-кратный зум, поэтому 8-кратный зум вывел бы новые iPhone в лидеры. Что касается подвижного зума, то он есть лишь у нескольких смартфонов, например, у Sony Xperia 1 серии.

По мнению аналитиков, устройства на базе Android уже выросли из сверхдлинных перископических камер и в настоящее время делают ставку на сенсоры с высоким разрешением, которые позволяют кадрировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Apple, фактически, отстает в этом плане и пытается догнать уже давно существующие тенденции рынка.

Одним из нововведений программного обеспечения, направленной на видеоблогеров, будет возможность снимать видео одновременно с помощью передней и задней камер. Это далеко не новая идея, еще в 2013 году Samsung выпустила культовый смартфон Galaxy S4 с аналогичной функцией под названием Dual Shot. Она позволяла настраивать рамку для съемки с селфи и даже менять ее положение на экране.

По сути, этой технологии уже больше десяти лет. На протяжении многих лет в приложениях камер многих устройств использовалась похожая функция, но она была нишевой и не слишком популярной. Вероятно, многие владельцы смартфонов даже не знали о ней.

"Проблема в том, что Apple не подает никаких признаков выхода из творческой ямы, в которой она, судя по всему, застряла, бросая существующие и случайные функции Android на стену и надеясь, что большинство из них прилипнут", — прокомментировал обозреватель Питер Костадинов.

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