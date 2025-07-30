"Застрягли у творчій ямі": як Apple повторює шлях Samsung із новим iPhone 17 Pro

Нова лінійка смартфонів iPhone 17 Pro від Apple може отримати доволі серйозні поліпшення в галузі камер і отримає одну із забутих функцій Samsung Galaxy 2013 року випуску.

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Схожа функція була у багатьох телефонів на базі Android, випущених у Китаї, а також деяких моделей LG. На це звернув увагу портал Phone Arena, посилаючись на витоки інформації та чутки.

У мережі поширюється чутка, що iPhone 17 Pro дет оснащений оновленим перископом з рухомим об'єктивом, що забезпечує 8-кратний оптичний зум, новим додатком Pro Camera, який має зацікавити відеоблогерів. Ще у смартфонів з'явиться додаткова кнопка для управління камерою. При цьому датчик основної камери отримає більш високу роздільну здатність 48 МП.

Більшість смартфонів-конкурентів, таких як Samsung Galaxy S25 Ultra або Pixel 9 Pro, мають 5-кратний зум, тому 8-кратний зум вивів би нові iPhone у лідери. Що стосується рухомого зуму, то він є лише у кількох смартфонів, наприклад, у Sony Xperia 1 серії.

На думку аналітиків, пристрої на базі Android вже виросли з наддовгих перископічних камер і нині роблять ставку на сенсори з високою роздільною здатністю, які дають змогу кадрувати зображення за допомогою штучного інтелекту. Apple, фактично, відстає в цьому плані і намагається наздогнати вже давно існуючі тенденції ринку.

Одним із нововведень програмного забезпечення, спрямованого на відеоблогерів, буде можливість знімати відео одночасно за допомогою передньої та задньої камер. Це далеко не нова ідея, ще 2013 року Samsung випустила культовий смартфон Galaxy S4 з аналогічною функцією під назвою Dual Shot. Вона давала змогу налаштовувати рамку для зйомки з селфі і навіть змінювати її положення на екрані.

По суті, цій технології вже понад десять років. Протягом багатьох років у додатках камер багатьох пристроїв використовувалася схожа функція, але вона була нішевою і не надто популярною. Ймовірно, багато власників смартфонів навіть не знали про неї.

"Проблема в тому, що Apple не подає жодних ознак виходу з творчої ями, в якій вона, судячи з усього, застрягла, кидаючи існуючі та випадкові функції Android на стіну і сподіваючись, що більшість із них прилипнуть", — прокоментував оглядач Пітер Костадінов.

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