Atlas MagSafe: как один умный аксессуар для смартфона упростит жизнь пользователям

Тонкий смартфон – это хорошо, однако вы не можете выйти из дома с ним одним. К телефону надо захватить зарядку, а иногда и подставку, и кошелек вам тоже понадобится. Но есть аксессуар, который поможет вам буквально освободить руки.

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Кошелек Atlas MagSafe «5-в-1» очень пригодится пользователям iPhone, пишет slashgear.com. Он не зря получил такое название – использовать его легко, а функциональность действительно высокая.

По сути, это расширяемый кошелек MagSafe, который по умолчанию может содержать шесть карт, а с модульным расширением – до 14. Он также послужит регулируемой подставкой для телефона, AirTag благодаря своим возможностям Find My и беспроводным зарядным устройством для вашего телефона, AirPods и Apple Watch.

Правда, по факту основных преимущества все-таки четыре, а не пять, отмечает издание. MagSafe – это кошелек для карт и сложенных купюр; беспроводная зарядка, подставка для телефона; и встроенное отслеживание AirTag. Пятой функцией считается способность расширения, но это скорей не отдельное свойство, а удачный маркетинговый ход.

Сам кошелек состоит из трех частей. Первая — отделение для карт быстрого доступа, например, проездного на автобус или пропуска в спортзал. Вторая — отделение внутри клапана с блокировкой RFID для конфиденциальных банковских карт. Еще есть прозрачный карман для дополнительных карт, наличных денег, монет, SIM-карт или ключей от дома. Дополнительный модуль Xpand, как уже было указано, позволяет хранить до 14 карт, однако в этом случае придется пожертвовать компактностью.

Функция беспроводной зарядки совместима с MagSafe, но технически использует технологию Qi для подачи на ваше устройство 15 Вт мощности. Та же зарядная катушка «3 в 1» может беспроводным способом заряжать iPhone с поддержкой MagSafe, AirPods с чехлом для беспроводной зарядки и Apple Watch. Устройство питается от одного порта USB-C, поэтому оно не накапливает заряд, как это делает полноценный повербанк.

Шарнир, на котором крепятся зарядный модуль и чехол, служит регулируемой подставкой, позволяя наклонять телефон для перехода в режим ожидания или использования без помощи рук.

Ранее Фокус писал про умные гаджеты, о которых вы даже не знали. В список попали беспроводная носимая колонка Panasonic SoundSlayer, складной ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 и прочие интересные девайсы.

Также мы писали и про самые бесполезные гаджеты в истории технологий. Например, холодильник с поддержкой Twitter или тостер-селфи никому в реальной жизни оказались не нужны.